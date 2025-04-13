Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в школе №14, который планировал один из учеников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по ДНР. По данным ведомства, подросток хотел устроить взрыв в здании учебного заведения. Как утверждает ФСБ, планировавший теракт школьник собирался изготовить два самодельных взрывных устройства и взорвать их в школе. Он был «сторонником движения „Колумбайн“*, говорится в сообщении. В ФСБ отметили, что в мобильных устройствах подростка были обнаружены инструкции по изготовлению СВУ, а также «контент насильственного, экстремистского и террористического содержания». На кадрах с телефона, предоставленных ведомством, видны скриншоты переписок, телеграм-бот для «желающих научиться делать оружие, бомбы и скулшутинг», а также история поиска браузера с запросами в интернете о местах для покупки патронов, пороха и оружия без лицензии.

ФСБ также показала кадры допроса подростка. В ролике он говорит, что решил устроить теракт в школе из-за того, что «отношения с одноклассниками были не очень». «Хотелось бы всем отомстить», — заявляет школьник, добавляя, что «не видел другого выхода».

Подросток отмечает, что, когда пришел в класс, одноклассники показались ему странными.

«Меня обижали. Но и я не то чтобы с ними хорошо себя вел. Я тоже виноват был в том, что обижали. Вел себя неправильно», — говорит он.

В то же время подросток утверждает, что «проблема была больше не с одноклассниками, а с учителями».

«У меня бредни в голове были. Всегда со своим классом не особо общался. Ну общался, но очень плохо. У меня бессонница часто и СДВГ, ну, синдром дефицита внимания», — рассказывает он.

По словам школьника, он скидывал однокласснику «фигню» и «расчлененку», «просто чтобы поржать», однако тому это не нравилось. «Мы с ним какое-то время ругались. Сейчас уже не ругаемся», — добавляет он.

Отвечая на вопрос о том, слышал ли он про другие подобные теракты в России, подросток называет нападения в школах в Керчи и в Брянске.

«Биографию [напавшего в Керчи] видел. Ну, что-то у него там непонятно, проблемы с головой, видимо», — говорит он.

Управление МВД по ДНР привлекло родителей подростка к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»), говорится в сообщении ФСБ. Эта статья предусматривает штраф в размере до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пяти суток.

В ФСБ также отчитались об усилении мер безопасности и антитеррористической защищенности.

«Специалисты проводят комплекс дополнительных оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление причин и условий, способствующих вовлечению подростков в террористическую деятельность», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

В январе RT сообщил о предотвращении попытки нападения 16-летнего учащегося на школу в подмосковном Реутове. По информации издания, подросток «увлекался движением „Колумбайн“*». Как писал RT, школьнику предъявили обвинение по ст. 205.5 УК (участие в террористических организациях), предусматривающей до 20 лет лишения свободы.

*запрещенное в России террористическое движение