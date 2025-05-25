Социальное обеспечение россиян гарантировано Конституцией, написал в телеграм-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Так он прокомментировал дискуссию о возможной отмене пенсий.

Клишас напомнил, что в соответствии со ст. 39 Конституции каждому гражданину России гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законодательством. В этой же статье указано, что государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.

Дискуссию о возможной отмене пенсий Клишас назвал бурной и слишком эмоциональной. «Всем спасибо», — заключил сенатор.

Ранее ведущий «Соловьев Live» Сергей Мардан при обсуждении в эфире телеканала демографической проблемы предложил «отменить к чертовой матери пенсии», чтобы простимулировать рождаемость. Позже Мардан написал в своем телеграм-канале, что его слова были иронией.

В Госдуме раскритиковали высказывание Мардана, назвав его призыв недопустимыми и заверив, что подобные инициативы не обсуждаются в нижней палате парламента. «Считаю это вызовом — и народу России, и президенту», — написала глава думского комитета по защите семьи Нина Останина, комментируя слова телеведущего.

«Никто у людей не заберет пенсии. Пенсии формируются не за социальное положение, не за социальную, скажем так, благонадежность, не по факту демографической ситуации и не за то, сколько детей родил и воспитал пенсионер. Пенсии формируются из трудовой деятельности. Сколько человек заработал, столько он и получает», — пояснила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в разговоре с NEWS.ru.

23 мая основатель телеканала «Царьград», предприниматель Константин Малофеев предложил обсудить идею отмены пенсий россиянам, родившимся после 1995 года,

«Почему бы не объявить, что пенсионные взносы в Социальный фонд прекратят собирать через 10 лет, а граждан, например, начиная с 1995 года рождения не ждет государственная пенсия вообще? Уже собранные с их зарплаты пенсионные поборы будут перечислены им назад. Соответственно, пусть сами в свои 30 лет решают, копить им деньги или рожать детей, которые не оставят их в старости», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Малофеева, подобным образом с пенсиями поступали в Российской империи: их платили только ограниченному кругу лиц, например, вдовам офицеров. «При этом в начале XX века каждая женщина рожала в среднем семеро детей. Впоследствии они и кормили родителей в старости», — указал основатель «Царьграда».

Отменять пенсии у нынешних пенсионеров «нечестно», так как «либеральная государственная пропаганда агитировала жить сначала для комсомольских строек, а потом для себя любимого», добавил Малофеев.