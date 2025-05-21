Ведущий телеканала «Соловьев Live» Сергей Мардан предложил в эфире «отменить к чертовой матери пенсии», чтобы стариков содержали дети. По его словам, такой подход простимулирует рождаемость. В Госдуме выступили с резкой критикой подобных заявлений, назвав это «пропагандой геноцида» и «вызовом народу и президенту России».

«Не нарожал? Сдохнешь!»

В вечернем эфире «Соловьев Live» при обсуждении демографической проблемы в России Мардан сказал, что считает ее «национальным бедствием», но не видит никакого выхода и не верит, что ее можно решить с помощью какой-либо идеологии.

«Я раз за разом предлагаю в эфирах “Соловьев Live” — давайте отменим к чертовой матери пенсии. Вот нарожал себе, воспитал детей — значит будет тебе, что в старости есть. Нет? Сдохнешь!» — заявил телеведущий.

Позже Мардан написал в своем телеграм-канале, что его слова были иронией. Он добавил, что в СССР единая государственная пенсионная система установилась после того, как правительство «наконец изыскало средства на пенсии по старости для колхозников» в 1964 году.

«Так что даже сегодняшние “новые” пенсионеры (те, кому 63 года) родились во времена, когда пенсия была “не для всех”», — отметил Мардан.

Продолжая рассуждать на тему, журналист пришел к выводу, что «рожать много детей — тоже не выход».

«Для воспроизводства социальных связей 100-летней давности, нужно жить внутри религиозных общин, вроде амишей или харедим. А если на долю выпало родиться в большом и красивом мегаполисе, тогда распад семьи вещь предопределенная», — полагает он.

При этом Мардан считает, что для современной семьи вполне нормально иметь «три-четыре-пять детей».

«Это хотя бы шанс остаться в будущем. И для каждого отдельного человека, и для русского народа, и для страны. И тут формат “одна семья — один ребенок” — надежная дорога к быстрой и гарантированной катастрофе», — заключил он.

«На грани пропаганды геноцида»

Видео с рассуждениями Мардана в эфире распространились в соцсетях и вызвали критику со стороны депутатов Госдумы и военных блогеров. Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина отметила в своем телеграм-канале, что слова о пенсиях были сказаны в федеральном эфире, «воспринимаемом многими как позиция государства».

«Что тут можно сказать? Предложить сдохнуть Мардану и таким, как он? Думаю, у многих появилась подобного рода мысль, но она, конечно, если только не иметь в виду политическую смерть, абсолютно неприемлема», — написала депутат.

По мнению Останиной, телеведущий попытался завести дискуссию в опасное русло.

«Можно еще сказать, что в федеральном эфире приоткрывается “окно Овертона”, — на грани прямой пропаганды геноцида», — полагает она.

По словам Останиной, «чтобы обеспечить нашим детям достойное будущее, не нужно лишать их пенсий и обрекать многих на голодную смерть». Как пример полезных шагов она перечислила предложения КПРФ — начать вкладывать деньги в производство, ввести госмонополию на алкоголь, установить «полноценную» прогрессивную шкалу налогообложения, восстановить «нормальную» воспитательную систему и начать «специальную демографическую операцию».

«Но нет, “марданы” предлагают большинству населения России (а нынешние поколения тех, кому за 30-40 лет, при всем желании не смогут стать многодетными) сдохнуть. Считаю это вызовом — и народу России, и президенту», — заключила глава комитета по защите семьи.

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказал мнение, что Мардан предложил «в радикальной форме» новую пенсионную систему. Он заявил, что не разделяет такой подход и что подобные вопросы не обсуждаются в Госдуме.

«Вы видите, что у нас демографическая яма. Если говорить про содержание детьми своих родителей, у нас фактически так и происходит. <…> Если лишить пенсий вообще, это создаст только напряжение в обществе. А любая тревожность и неопределенность негативно влияют на демографию. Здесь можно получить обратный эффект», — сказал Нилов «Радиоточке НСН».

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в разговоре с NEWS.ru назвала слова Мардана недопустимыми.

«Не могу назвать это полной глупостью, но и умностью назвать не могу. Это просто недопустимое высказывание. Ни в коем случае страховая пенсия по старости не может быть отменена по каким-то заслугам или из-за их отсутствия. Вопрос только в трудовой деятельности, ее достаточности», — сказала депутат.

По ее словам, законодательство России сформировано таким образом, чтобы не допускать ухудшения пенсионного обеспечения.

«Никто у людей не заберет пенсии. Пенсии формируются не за социальное положение, не за социальную, скажем так, благонадежность, не по факту демографической ситуации и не за то, сколько детей родил и воспитал пенсионер. Пенсии формируются из трудовой деятельности. Сколько человек заработал, столько он и получает», — пояснила Бессараб.

«Электорат от такого может охренеть»

Журналистка Ксения Собчак, комментируя высказывания Мардана в своем канале «Кровавая барыня», указала, что журналист не учитывает людей, которые не могут родить по медицинским причинам.

«Не всем по медицинским причинам дано родить, не всем дано даже воспитать нормально детей, если родил. Понятно, что Мардан хочет высказываться хлестко и эпатировать. Но не хочет ли Мардан еще и думать иногда прежде, чем говорить?» — написала она.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин предположил, что идея Сергея Мардана отменить пенсии связана с тем, что «прожить на эти деньги решительно невозможно». В своем телеграм-канале «Русский тарантасъ» военкор рассказал о собственном опыте — после 23 лет работы «“в белую”, с хорошей зарплатой» его пенсия, согласно письму из Пенсионного фонда, составляет 33 тыс. рублей.

«Прожить на эти деньги решительно невозможно. Об этом и говорит в своем эфире Сергей, предлагает выходы и решения, хотя их, практически не существует» — сделал вывод Стешин.

Военкор Роман Сапоньков написал, что идея Мардана не поддается никакой логике, потому что есть более выгодные способы обеспечить себе старость, чем «вложение в детей».

«Вложение в детей с расчетом на возврат инвестиций — это самое бесполезное, что только можно придумать. <…> Средней российской семье надо потратить около 10 млн на каждого ребенка. <…> Вот вопрос, люди, которые на федеральных эфирах предлагают вещи, которые должен понимать любой школьник старшей школы, вот что это? Вырождение? Или просто под идиотов так ловко маскируются чтобы за своих сойти?» — задался вопросами Сапоньков.

В военном телеграм-канале «Два майора» предложение Мардана расценили как «весьма спорное» и способное смутить «ядерный электорат».

«Основной “ядерный электорат” (уже получающий пенсии) от такого предложения Мардана может охренеть немного, да подумать, зачем им такие мысли на главном патриотическом канале страны. Государство “сказало” такую тему прокинуть? Да нет же. Вот идите теперь и объясняйте, что сказал, зачем сказал, почему сказал», — говорится в публикации.