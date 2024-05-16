Хамовнический суд Москвы назначил второму администратору телеграм-канала «Кремлевский мамковед» Станиславу Садовову наказание в виде 3,5 лет условно по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко и президента образовательной корпорации «Синергия» Вадима Лобова. Об этом сообщила пресс-служба судов Москвы.

Суд признал Станислава Садовова виновным в вымогательстве в крупном размере (п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ).

Согласно материалам дела, Садовов-младший вместе со своим отцом и вторым администратором «Кремлевского мамковеда» Сергеем Садововым угрожали директору по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василию Бровко разместить в телеграм-канале некую компрометирующую его информацию. За удаление этих сведений Садовов, по версии следствия, требовал у топ-менеджера 800 тыс. рублей.

Кроме того, как выяснилось в ходе расследования, в деле Станислава Садовова присутствует еще один эпизод вымогательства. Обвиняемый признался, что как Бровко, шантажировал основателя «Синергии» Вадима Лобова, требуя от него 500 тыс. рублей.

«В ходе расследования дела, осужденный полностью признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и в полном объеме возместил причиненный ущерб», — говорится в заявлении пресс-службы.

По данным ТАСС, прокурор запрашивал для Садовова-младшего три года и шесть месяцев условно по совокупности преступлений. Об условном наказании просила также и адвокат подсудимого. По ее словам, «в эпоху сбитых нравственных ориентиров молодым людям сложно найти место в жизни, что повышает риск зайти не в ту дверь».

Согласно информации в канале «Кремлевского мамковеда», за смягчающие обстоятельства также выступал и сам пострадавший — Василий Бровко. Он отметил, что Садовов-младший, «в силу своей молодости и неопытности, не осознавал до конца всей глубины своего преступного поведения и пересек черту закона».

Также сообщается, что возмещенный ущерб Бровко — 800 тыс. рублей — отправили на помощь российским военным, которые находятся в зоне проведения военной операции на Украине.

В понедельник 13 мая Мосгорсуд заменил реальный срок наказания на условный отцу Станислава Садовова — Сергею, также проходящему по делу о вымогательстве у Василия Бровко. Садовов-старший получил 2,5 года условно.

Садововы стали не первыми обвиняемыми в вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Бровко. В ноябре 2023 года по аналогичному обвинению арестовали администратора телеграм-каналов «Как-то вот так» и «Политбюро 3.0» Анатолия Спирина. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы.

Кроме того, в мае 2023 года, суд признал виновными трех администраторов телеграм-каналов «Проект «Сканер» и Riddle — Алексея Слободенюка, Евгению Москвину и Владислава Малушенко — по делу о вымогательстве у Василия Бровко, а также у его супруги, телеведущей Тины Канделаки 470 тыс. рублей. Обвиняемым назначили по восемь лет колонии.