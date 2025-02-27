Уголовный суд Марселя приговорил к восьми месяцам лишения свободы двух сотрудников Национального центра научных исследований Франции (CNRS), закинувшим бутылки с зажигательной смесью на территорию генконсульства России. Об этом сообщает Reuters.

Мужчины будут отбывать наказание дома и носить электронные браслеты. Прокуратура требовала, чтобы они носили браслеты в течение года. Обвиняемые признали вину, объяснив свои действия тем, что таким образом хотели привлечь внимание к ситуации на Украине, передает BFMTV.

Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский назвал наказание напавшим на дипмиссию непропорционально мягким.

«Складывается ощущение, что речь идет о двух маленьких детях, которые играли в футбол и случайно разбили окно. Это безобразие», — сказал дипломат.

Он отметил, что Москва рассматривает произошедшее как теракт, совершенный группой лиц против дипломатического учреждения по предварительному сговору. Генконсульство намерено подать гражданский иск «на почве нанесения материального и морального ущерба и запугивания».

«Это нападение на консульство с использованием взрывчатых веществ, они к нему готовились. Но все наши доводы прокурор отмел, сказав, что речь ни о каком террористическом акте идти не может и они просто совершили глупость», — заявил Оранский.

«Не оценили последствия»: детали нападения

Подсудимым было предъявлено обвинение в нанесении ущерба имуществу опасным для людей способом и незаконном изготовлении взрывных устройств. Корреспондент RTVI выяснил, что фигурантами дела являются профессор химии Василь Хулеа и инженер Жорж С.. Le Figaro приводит те же имена, без указания фамилий.

Из профиля Хулеа в научно-информационной соцсети ResearchGate следует, что он заслуженный профессор в Национальной высшей школе химии Монпелье, соавтор или автор более 230 научных статей. По данным Le Figaro, Хулеа — уроженец Румынии и обладатель докторской степени в области физического материаловедения. Его коллегу Жоржа С. издание называет исследователем наноматериалов, отмечая, что он находится в отношениях с женщиной украинского происхождения.

«Я очень чувствителен к нынешней обстановке. Выборы в США идут в неправильном направлении. Мы с Жоржем часто разговаривали и решили, что должны что-то сделать к 24 февраля [годовщине начала военных действий на Украине]», — заявил Хулеа в суде.

Ученый рассказал, что они решили «произвести шум» и залили в бутылки из-под газировки жидкий азот, который взяли в лаборатории CNRS. Вещество сообщники хранили в термосе. Затем они доехали на машине до российского консульства в Марселе и закинули бутылки с азотом на территорию дипмиссии, предварительно надев маски и перчатки.

Две бутылки сдетонировали. Очевидцы слышали взрыв и видели белый дым. Еще одна бутылка упала около соседнего дома и не взорвалась. Жорж С., по его словам, «убежал и ничего не услышал». Фигуранты заявили, что «хотели пошуметь» и не желали причинить никому вреда, но «были глупы» и «не оценили дипломатические последствия».

По словам ученых, после атаки на генконсульство они тем же вечером намеренно пошли на демонстрацию в поддержку Украины, чтобы их задержали, передает BFMTV.

Взрыв на территории российского генконсульства в Марселе произошел утром 24 февраля, никто не пострадал. Консул и персонал дипмиссии были изолированы внутри здания. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инцидент «имеет все признаки теракта». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ч. 2 ст. 360 УК).