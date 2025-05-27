«Вынужденная мера»: попросят ли турфирмы компенсацию за отмену рейсов из-за БПЛА

Пока идет СВО на Украине, российские туристы должны с пониманием относиться к отмене и переносу авиарейсов из-за атак беспилотников, заявил RTVI член координационного совета по туризму при Общественной палате РФ Сергей Голов. Тех, кто акцентирует внимание на потерях авиакомпаний и отдыхающих, он призвал не заниматься «популизмом чистой воды».

По мнению Голова, несмотря на отмену или перенос рейсов на популярные курортные направления, вряд ли туротрасль будет просить правительство о компенсации, потому что «это не регулярно происходит».

«Но, с другой стороны, речь идет о безопасности людей, и это вынужденная мера, поэтому я не думаю, что сразу будет такая инициатива. <…> Да, это произошло в первый раз, но рейсы же потом выполняются просто с задержкой, с опозданием», — уточнил эксперт.

На вопрос, насколько критично могут отразиться на отрасли подобные переносы рейсов, Голов ответил, что в этой ситуации все будет зависеть от того, «с какой регулярностью это будет происходить».

«Понимаете, предвидеть заранее что-то нереально. Идет специальная военная операция. Повторюсь, вне зависимости от того, какая компания это делает, в первую очередь это безопасность пассажиров, конечного потребителя. В данном случае это было актуально. Я думаю, что все с пониманием к этому отнесутся и поймут», — выразил уверенность собеседник RTVI.

По его словам, говорить о каких-либо компенсациях турфирмам и их клиентам в нынешней ситуации — это «популизм чистой воды» с целью «привлечь к себе внимание персонифицированно».

«Но делать на этом акцент — еще раз повторюсь — во время проведения специальной военной операции, наверное, не стоит. <…> Turkish Airlines же не отказались выполнять рейсы, они просто их переносили, отменяли в какой-то определенный момент, а сейчас летают так же, как летали», — подчеркнул эксперт.

Ранее вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян заявил RTVI, что российские туроператоры ничего не теряют на переносе и отмене авиарейсов в Турцию из-за атак БПЛА, поскольку перевозчик оплачивает пассажирам отели и еду.