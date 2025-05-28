Массовое убийство подростков в Слюдянском районе Иркутской области произошло «вследствие употребления спиртного на дне рождения». Об этом рассказал глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский.

Родственники пострадавших гостей вечеринки в СНТ «Горный Байкал» рассказали подробности случившегося изданию «ИрСити». У жительницы города Слюдянка ранены две сестры — родная и дальняя родственница. О первой девушка сообщила:

«Она гостила у нас в Слюдянке, вчера она уехала от нас в Байкальск. У подружки был день рождения. Вечером я созванивалась с ней, все было хорошо. Они несовершеннолетние, выпили алкоголь и легли спать».

По словам девушки, ее сестра убегала от нападавшего, но он успел ударить ее ножом и попал по руке и по горлу, вторая родственница ранена в руку. Один из подростков убил четверых человек в доме, а затем пошел во второй дом на том же участке и ранил еще троих, уточнила собеседница издания.

Сестра одного из убитых мальчиков сообщила «ИрСити», что все раненые и погибшие были учениками одной школы. По ее словам, одна из пострадавших — дочь хозяев дома, она находится в реанимации.

«Куча детей отмечали день рождения. На этом участке два дома — были теперь уже (старый и новый огромный недостроенный). Всë сгорело», — сообщила девушка.

В Байкальске из-за случившегося объявлен трехдневный траур. Иркутский СК возбудил уголовные дела по статьям об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц.