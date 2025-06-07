Выпускница одной из школ Всеволожского района Ленинградской области использовала «умные очки» и мирконаушник во время сдачи ЕГЭ по обществознанию и русскому языку, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник. Результаты экзаменов школьницы аннулировали, сообщили в региональном комитете по образованию.

Телеграм-канал «Mash на Мойке» пишет, что списать ЕГЭ решила школьница из петербургской частной школы. «Умные очки» записывали видео с заданиями из контрольных измерительных материалов (КИМ), а «группа поддержки» надиктовывала ответы в микронаушник.

После сдачи экзаменов в Сети начали распространяться кадры, снятые на «умные очки», с подписью «сдали в итоге». «Фонтанка» отмечает, что видео находились в распоряжении редакции несколько дней, но журналисты не публиковали их без проверки.

Все результаты ЕГЭ выпускницы аннулированы, пересдача экзамена в резервные дни «не допускается», сообщили в комитете по образованию Ленобласти.

«По факту съемки и размещения видео с заданиями уже приняты все меры <…>. Мы достаточно строго и качественно пресекаем все нарушения порядка проведения экзаменов и обращаем внимание выпускников и их родителей на неукоснительное выполнение правил проведения ЕГЭ», — подчеркнули в комитете.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила, что попавшаяся на списывании выпускница не знала о том, что каждый КИМ содержит водяные знаки и штрих-коды, которые позволяют его идентифицировать.

«Насколько я знаю, эта ситуация не единственная — ранее выпускники мне писали о том, что такой нечестный способ используют отдельные подростки», — написала она в своем телеграм-канале.

ЕГЭ по русскому языку проходил 29 и 30 мая, по обществознанию — 2 июня. Резервные дни — 16 и 17 июня.

По данным Рособрнадзора на 4 июня, в этом году с ЕГЭ удалили 483 человека, у которых нашли телефоны, справочные материалы и шпаргалки, пишет ТАСС. Для борьбы со списыванием при помощи телефона или микронаушников на экзаменах используются глушилки сотовой связи.

3 июня телеграм-канал «Осторожно, новости» написал, что в Сети появились сканы реальных вариантов ЕГЭ по обществознанию. По словам одного из репетиторов по этому предмету, его коллегам из Москвы прислали реальные варианты экзамена в день сдачи. Они совпали с теми, которые попадались в школах регионов Кавказа.

В Рособрнадзоре утечку опровергли и заявили, что «слить» контрольные измерительные материалы до начала проведения ЕГЭ невозможно с технической точки зрения. Размещение КИМ в интернете является нарушением, за которое работы аннулируются. Пересдать экзамен в таком случае можно только через год, отметили в ведомстве. Каждый КИМ обладает уникальной подложкой, позволяющей определить, в каких регионе, школе и кабинете автор снимка сдавал экзамен, уточнили в Рособрнадзоре.