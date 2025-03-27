Проекты российских самолетов МС-21 и SJ-100 вышли «на финишную прямую» и проходят сертификационные испытания. Об этом в интервью изданию «Эксперт» рассказал генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

«Сегодня оба проекта — и МС-21, и новый «Суперджет» — вышли на финишную прямую. Идут сертификационные испытания. Работаем быстро, при этом очень внимательно и скрупулезно. Вопросам безопасности уделяется первостепенное внимание», — сказал Чемезов.

По словам главы Ростеха, сейчас проходит «самый ответственный момент», имея в виду испытания для прохождения сертификации.

«Он подводит черту под огромной работой всей кооперации, в которой задействовано свыше 200 предприятий по всей стране», — подчеркнул Чемезов.

Он отметил, что МС-21 это будущий флагман, в котором представлено множество технических новаций, включая крыло из композитов. Задачей будущего самолета глава Росстеха назвал победу в гонке с Boeing и Airbus, как минимум на внутреннем рынке.

Говоря о поставках воздушных судов авиакомпаниям, Чемезов отметил, что в число 200 самолетов «входят уже законтрактованные объемы», которые передадут заказчикам до 2030 года.

«В основном это МС-21, «Суперджеты» и Ту-214, на которые гарантированные заказчики уже есть», — уточнил глава госкорпорации.

«При этом маркетинговая работа с авиакомпаниями продолжается, и цифра, вероятно, будет расти. Мы все для этого делаем», — добавил Чемезов.

Глава Ростеха также отметил рекордный объем экспортных заказов в 2025 году, который превысил $60 млрд.

Чемезов подчеркнул, что Россия не отказывается от участия в международных выставках военной техники, приведя в пример Индию, Китай и ОАЭ.

«Прежде всего это связано с тем, что наша продукция прошла обкатку в условиях реальных военных действий. Ее достоинства весь мир видит не в рекламных буклетах, а на полях боев — это неоспоримое преимущество», — заявил он.

По словам Чемезова, истребитель-«невидимка» Су-57 «произвел фурор» на выставках военной техники в Индии и Китае, поскольку это «единственный в мире» самолет, который подтвердил способность противостоять современным систем ПВО, особенно, как уточнил глава Ростеха, американских система Patriot.

В ноябре 2024 года глава российского Минпромторга Антон Алиханов заявил, что сертификационные полеты отечественного пассажирского самолета МС-21 состоятся в конце марта или начале апреля 2025 года.

В августе 2024 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал в интервью Reuters, что разрушение цепочек поставок из-за западных санкций вынудило госкорпорацию сдвинуть сроки поставки МС-21. Чемезов обратил внимание, что это не будет «смертельно» для России или «Ростеха».