Сертификационные полеты полностью импортозамещенного среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 состоятся весной 2025 года — в конце марта или начале апреля. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава российского Минпромторга Антон Алиханов.

«В начале следующего года у нас, собственно, уже начнутся сертификационные полеты на нашем полностью отечественном ПД-14. И в конце марта — в начале апреля начнутся полеты уже в полностью импортозамещенном облике МС-21», — уточнил министр (цитата по ТАСС).

МС-21 — отечественный пассажирский самолет, разработанный на замену Ту-154 и семейству Ту-204, а также в качестве альтернативы зарубежным авиалайнерам. Он предназначен для перевозки людей, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях на расстояние около 6 тысяч километров. Вместимость воздушного судна варьируется от 150 до 210 пассажиров.

Первый полет МС-21 с новыми российскими двигателями ПД-14 состоялся в конце 2020 года. В 2021 году на авиасалоне МАКС президент России Владимир Путин анонсировал, что самолет скоро выйдет на трассу, хотя эксперты еще задолго до этого предупреждали, что санкции сильно затормозят проект. В 2022 году возглавлявший тогда Минпромторг Денис Мантуров сообщил, что производство ипортозамещенных МС-21 будет запущено в 2024 году.

В августе 2024 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил в интервью, что санкции разрушили цепочки поставок, вынудив госкорпорацию сдвинуть сроки поставки МС-21 и заменить около 40 импортных элементов в Superjet-100, но все это «не смертельно» для России и самой компании.