Во вторник, 8 октября, в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на полях саммита СНГ. По итогам переговоров главы государств заключили несколько договоренностей, в том числе касающихся нахождения пограничников на границе Армении и Ирана. Подробнее — в материале RTVI.

Вывод российских пограничников

Пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян сообщила, что с 1 января 2025 года российские пограничники перестанут нести службу на контрольно-пропускном пункте «Карчеван» на границе Армении и Ирана.

«Достигнута также договоренность о том, что с 1 января 2025 года пограничные войска СНБ РА (Службы национальной безопасности Республики Армения. — Прим. RTVI) будут участвовать в охране государственной границы Армения — Иран и Армения — Турция, а служба на контрольно-пропускном пункте на государственной границе Армения — Иран будет полностью осуществляться силами пограничных войск СНБ РА», — написала она в соцсетях.

В сообщении Багдасарян отмечается, что Пашинян поблагодарил Путина за службу российских пограничников.

Россия и Армения подписали соглашение о размещении российских пограничников на территории республики в сентябре 1992 года. Согласно договору, Ереван уполномочил Москву контролировать армянскую границу с Турцией и Ираном. В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Пашинян договорились о выводе российских пограничников из нескольких областей Армении. Тогда представитель Кремля уточнил, что по просьбе Еревана российские пограничники останутся на границе с Ираном и Турцией. В июле российские пограничники завершили службу в аэропорту Звартноц в Ереване. Соответствующее требование в марте выдвинул Совет безопасности Армении. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри.

Обсуждение Зангезурского коридора

В рамках саммита СНГ Путин также встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам Пескова, президент России в числе прочего обсуждал с азербайджанским и армянским лидерами вопрос работы Зангезурского коридора.

Зангезурский коридор — транспортный маршрут, который должен пройти по территории Сюникской области Армении и связать Азербайджан с его эксклавом — Нахичеванью. Согласно трехстороннему заявлению 2020 года, транспортное сообщение в этом коридоре должно проходить с участием погранвойск ФСБ. По трехстороннему соглашению, подписанному в ноябре 2020 года после того как Азербайджан в результате 44-дневной войны с Арменией вернул под свой контроль территории Карабаха, транспортное сообщение в Зангезурском коридоре должно проходить с участием погранвойск ФСБ.

Пашинян представил на встрече с Путиным программу «Перекресток мира», передав ему соответствующую брошюру. Это продвигаемая Ереваном альтернатива Зангезурского коридора. Согласно задумке армянских властей, транспортная коммуникация, проходящая через Армению, Турцию, Азербайджан и Иран, будет действовать под суверенитетом и юрисдикцией каждой из стран без участия России.

«Суть этого проекта заключается в следующем: Армения готова обеспечить проезд транспортных средств, грузов, пассажиров, прохождение трубопроводов, кабельных трасс по своей территории: из Грузии в Иран, в обратном направлении и далее, из Турции в Азербайджан, в обратном направлении, и далее. Мы готовы обеспечить проезд транспортных средств, грузов, пассажиров, прохождение трубопроводов, кабельных трасс между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой», — заявил на заседании Пашинян.

Мирный договор

Мирный договор между Баку и Ереваном до сих пор не подписан. Алиев в начале сентября заявлял, что документ согласован примерно на 80%. Аналогичные цифры озвучивал и Пашинян.

По словам армянского премьера, Ереван готов подписать согласованные пункты договора, не дожидаясь устранения спорных формулировок. После саммита Пашинян в разговоре с Shot выразил мнение, что «согласованного контента» в документе достаточно для того, чтобы подписать его «именно сейчас».

Азербайджан настаивает, что для заключения мирного договора у Армении должна быть изменена Конституция, в преамбуле которой содержится пункт о «воссоединении Армении с Нагорным Карабахом». Баку расценивает эту формулировку как территориальную претензию к Азербайджану. Пашинян ранее заявлял, что Ереван признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах.