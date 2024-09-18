Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) угрожает безопасности и суверенитету Армении, сообщил премьер республики Никол Пашинян на Всемирном армянском саммите. Глава армянского правительства бросает «недвусмысленный вызов» России, но «реагировать на каждый его чих» не стоит, заявил RTVI первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

По мнению депутата, Пашинян говорит примерно то же самое, что и много лет назад, когда «никто не рассматривал его в качестве серьезного политического деятеля».

«Он был маргинальным журналистом и уже тогда настаивал на том, чтобы Армения перестала ориентироваться на Россию, вышла из ОДКБ, ликвидировала базу в Гюмри и так далее. Это он заявлял как оппозиционер, к которому мало кто прислушивался. Последовал короткий период фальшивых заверений в дружбе с приходом его в 2018 году в премьеры, а теперь он вернулся к себе самому», — отметил Затулин.

Критика со стороны Пашиняна — это «недвусмысленный вызов» России, которая предпочитает не отвечать в том же тоне, чтобы не «опускать планку этой дискуссии», считает парламентарий. В ОДКБ, напомнил Затулин, заявили, что по-прежнему считают Армению членом объединения и продолжают с ней сотрудничать.

«Но мы должны не зарывать голову в песок, а понимать, к чему ведет господин Пашинян, к чему он тянет Армению. Важен тот эффект, который производит на армянский народ во всем мире господин Пашинян, как бы главный армянин, как считают некоторые, — он бросает нам вызов, утверждая, что мы злоумышляем против Армении, потому что в данном случае ОДКБ — это фигура речи», — добавил парламентарий.

Говоря об ОДКБ, Пашинян «целит в Россию», продолжил Затулин, потому что «всем понятно, что ОДКБ — это форма самовыражения России в оборонном пространстве».

«Он с открытым забралом выступает против России, стремясь к тому, чтобы ее влияние в Армении и на Кавказе было минимальным. Так поступают враги, противники, тем более в тот момент, когда мы ведем военные действия, конфронтируем с Западом и так далее. И это должно быть ясно всем, чтобы не было даже желания раздувать по этому поводу какой-то скандал. Я против того, чтобы мы на всякий чих реагировали. Нужно делать внутренние выводы о природе правительства Пашиняна и его самого — вот и все», — резюмировал депутат Госдумы.

В чем Пашинян обвинил ОДКБ

Во время выступления на втором Всемирном армянском саммите Никол Пашинян заявил, что Ереван заморозил членство в ОДКБ не потому, что организация «не исполняет свои обязательства по обеспечению безопасности Армении», а потому, что ОДКБ «создает угрозы безопасности Армении, ее дальнейшему существованию, суверенитету и государственности». По словам армянского премьера, республика близка к «точке невозврата» в отношениях с организацией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва «категорически не согласна» с оценкой Пашиняна по поводу работы ОДКБ. Представитель Кремля заверил, что организация никак не угрожает суверенитету Армении.

«Наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов. Но мы будем эту позицию терпеливо доводить до сведения армянского руководства», — приводит слова Пескова телеграм-канал радиостанции «Маяк».

Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ, в том числе из-за нейтральной позиции по армяно-азербайджанскому конфликту и отсутствию поддержки со стороны стран-членов организации. В частности, в октябре 2022 года премьер Армении отказался подписать декларацию по итогам саммита ОДКБ из-за отсутствия в документе «четкой политической оценки» действий Азербайджана.

В январе 2023 года Пашинян заявил, что Армения не собирается проводить запланированные учения ОДКБ на своей территории. В ноябре того же года Ереван не стал принимать участие в саммите стран альянса в Минске, а в мае не исключил выхода из организации.

В феврале 2024 года Пашинян объявил о заморозке членства Армении в ОДКБ. Такой шаг он объяснял тем, что организация не выполняла своих обязательств перед республикой. При этом в секретариате ОДКБ и в России отмечали, что официального заявления от Еревана не получали.

В марте 2024 года Пашинян предупредил, что Армения выйдет из ОДКБ, если эта структура не выполнит свои обязательства и не признает свою зону ответственности. В начале мая армянские власти заявили, что не будут участвовать в финансировании ОДКБ.