В Сербии произошел взрыв на заводе по производству оружия и боеприпасов Krušik («Крушик») в городе Валево примерно в 100 км от Белграда, сообщил государственный вещатель РТС («Радио и телевидение Сербии»). Пятеро человек пострадали, у них легкие травмы.

Один пострадавший получил порезы, остальные четверо «испытывают симптомы звона в ушах», уточнило руководство предприятия.

Согласно релизу, которое цитирует РТС, взрыв произошел около 7:40 утра пятницы (8:40 мск).

«Во время плановых работ по прессованию пентрита на прессе был активирован усилитель зажигания», — сообщили там.

Пентаэритриттетранитрат, или пентрит — это мощное взрывчатое вещество, которое относится к классу бризантных. Такие вещества применяют для снаряжения боеприпасов, капсюлей-детонаторов и при взрывных работах.

Пострадавшие сотрудники были направлены в больницу Валево, в том числе для проверки слуха, говорится в сообщении.

В то же время сайт B92 передает со ссылкой на агентство Tanjug («Танюг»), что в медцентре Валево сообщили о семи поступивших пациентах с легкими травмами. Все они пожаловались на потерю слуха. У одного пострадавшего был порез на голове, еще у двоих — ожоги на руках.

Репортер телеканала N1 рассказал, что после инцидента завод продолжил работу в обычном режиме, сотрудники свободно перемещаются по его территории.

Krušik — старейший оружейный завод Сербии, в 2024 году он отметил 85-летие, пишет Bloomberg Adria.

Комментируя взрыв на сербском заводе, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил «Ленте.ру» о необходимости «разобраться во всем и расставить акценты во всей этой истории».

«Так с лету реагировать сложно. Но такие вещи, конечно, запоминаются и откладывают отпечаток на общую атмосферу отношений. Поэтому надо разобраться. Факты — вещь упрямая», — сказал сенатор.

29 мая Служба внешней разведки (СВР) России назвала Krušik в числе оборонных предприятий Сербии, которые, по ее данным, продолжают поставки бое­припасов Украине вопреки заявленной сербскими властями приверженности сохранению военного нейтралитета.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что отдаст распоряжение, в соответствии которым контракты на поставку сербского оружия другим странам не будут исполнены, если возникнет подозрение, что его конечным пользователем станет Украина.