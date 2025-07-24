Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров подозревается в получении взятки в размере 84 млн рублей от бывшего руководителя «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. По версии следствия, экс-глава региона получил незаконное вознаграждение в виде машины, помощи в приобретении квартиры и строительства дома. Подробности дела приводят ТАСС и «Коммерсантъ».

О задержании Егорова стало известно утром 24 июля. По данным издания, бывшего губернатора задержали в Тамбове сотрудники ФСБ и СК, его этапируют в Москву, где суд изберет меру пресечения. Егорова подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). Дело будет находиться в производстве следователей центрального аппарата СК.

Как утверждает «Ъ», показания на Егорова дал бывший руководитель «Газпром межрегионгаз Тамбов» Роман Стефанов. Его вместе с руководителем областного «Водгазхоза» Руслана Брагарника задержали в марте по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК, до десяти лет лишения свободы). По неофициальной информации, силовики якобы нашли у них кокаин, пишет издание.

Суд сначала арестовал Стефанова, но впоследствии смягчил меру пресечения, поменяв ее на домашний арест. Источники “Коммерсанта” в правоохранительных органах объяснили это его активным сотрудничеством со следствием.

По данным собеседников “Ъ”, общий объем незаконного вознаграждения, полученного Егоровым, составляет, по оценкам следствия, около 80 млн рублей. ТАСС со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах пишет, что речь идет о получении от Стефанова взяток на сумму 84 млн рублей в период с ноября 2022 года по ноябрь 2024-го.

Егоров на протяжении двух лет получал незаконное денежное вознаграждение «не только деньгами, но и в виде различных услуг и имущества», пишет агентство со ссылкой на данные следствия. В обмен он «обещал общее покровительство и содействие в поступлении на госслужбу», сказал источник ТАСС.

По информации изданий, в деле, в частности, фигурируют следующие эпизоды взяток:

оплата в 2023 году трехдневного проживания Егорова в элитном отеле на берегу Ялты в размере 590 тыс. рублей,

покупка для нужд Егорова автомобиля RAM 1500 стоимостью 11 млн рублей, оформленного на другое лицо,

оплата строительства загородного дома жены бывшего губернатора, а затем его содержания (по 250—450 тыс. рублей в месяц),

погашение задолженности в размере 2,5 млн рублей по кредиту супруги Егорова,

оплата договора долевого участия в строительстве квартиры в Москве, оформленной на мать экс-главы региона; сумма финансирования составила 50 млн рублей.

Источники “Коммерсанта” в региональной власти характеризовали Стефанова как близкого к Егорову человека: он входил в президиум регионального политсовета «Единой России» и возглавлял штаб общественной поддержки. После задержания его членство в партии было приостановлено.

Максим Егоров возглавлял Тамбовскую область с сентября 2021 года по ноябрь 2024-го. При уходе в отставку он заявил, что ему предстоит выполнять «другие задачи на федеральном уровне». В правительстве региона тогда сообщили, что Егоров переходит «на новую работу на федеральный уровень». Впоследствии о каких-либо назначениях чиновника на тот или иной пост не сообщалось. Источники “Ъ” в окружении Егорова предполагали, что он может перейти на работу в руководство «Единой России» с учетом его близости к секретарю генсовета Владимиру Якушеву, однако этого так и не произошло.