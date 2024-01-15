Информация о несработавшей пожарной сигнализации на складе Wildberries в Шушарах не соответствуют действительности. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе компании. Благодаря сигнализации было эвакуировано более тысячи сотрудников.

«13 января на складе Wildberries в Шушарах произошло возгорание. В 07:20 утра штатно сработала пожарная сигнализация. Благодаря этому были оперативно эвакуированы 1200 занятых на складе», — отметили в пресс-службе.

Возгорание на складе Wildberries в петербургском поселке Шушары началось ранним утром 13 января. Постепенно огонь распространился на 50 тыс. кв. метров складских помещений, конструкции начали рушиться. В какой-то момент пожару был присвоен пятый, наивысший уровень сложности.

Утром 15 января в маркетплейсе заявили, что местонахождение 16 человек, которые были на складе, все еще устанавливается. Горячая линия для родственников работает круглосуточно.

Компания пообещала выплатить первые компенсации и в течение двух недель в Петербурге открыть новый сортировочный центр. По данным представителей маркетплейса, доставка осуществляется в штатном режиме, так как товарный поток, который ранее замыкался на Санкт-Петербурге, в настоящее время идет напрямую в другие города.