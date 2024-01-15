Местонахождение 16 человек, которые были на петербургском складе Wildberries во время пожара 13 января, все еще устанавливается. Горячая линия для родственников работает круглосуточно. Об этом говорится в телеграм-канале компании.

«Пропавшими никто из исполнителей склада в Шушарах не числится. Продолжаем связываться с исполнителями склада, которые находились 13 января на месте. Горячая линия для родственников работает круглосуточно», — сказано в сообщении.

Как отметили в Wildberries, сейчас проводится проливка и разборка конструкций.

Маркетплейс пообещал выплатить первые компенсации в понедельник, 15 января. «Покупателям, чьи товары оказались утрачены в результате пожара, деньги будут возвращены в полном объеме. Товары, которые оказались в наличии на других складах, были перезаказаны и в скором времени будут доставлены покупателям», — пояснили в пресс-службе Wildberries.

Также в компании отметили, что в течение двух недель в Санкт-Петербурге будет открыт новый сортировочный центр. Доставка осуществляется в штатном режиме, так как товарный поток, который ранее замыкался на Санкт-Петербурге, сейчас идет напрямую в другие города, отметила в WB.

Возгорание на складе Wildberries в петербургском поселке Шушары началось ранним утром 13 января. Пожарная сигнализация не сработала, так как была отключена из-за неоднократного ложного срабатывания в предшествующие дни. Постепенно огонь распространился на 50 тыс. кв. метров складских помещений, конструкции начали рушиться. В какой-то момент пожару был присвоен пятый, наивысший уровень сложности.

Днем 14 января «Фонтанка» писала, что компании не удается установить связь с 80 сотрудниками сгоревшего склада. Позже РИА Новости со ссылкой на Wildberries сообщило, что компании не удалось дозвониться до 54 человек, которые были на складе в Шушарах.

По факту пожара возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК). Дело завели в отношении «неустановленных лиц, выполнявших управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности на складе», уточнили в Следственном комитете.

По словам близкого к МЧС источника, рассматриваются три версии причин пожара — «занесение источника огня извне неустановленными лицами, аварийная работа электросети и неосторожное обращение с огнем». Кроме того, некий очевидец ЧП рассказал изданию «78», что стал свидетелем возгорания, и оно якобы началось с «искрившего» подъемника и перекинулось на товар.