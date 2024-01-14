По факту пожара на складе Wildberries в петербургском поселке Шушары возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК). Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Дело завели в отношении «неустановленных лиц, выполнявших управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности на складе», уточнили в СКР.

Указанная статья в зависимости от последствий случившегося предполагает наказание в виде штрафа на сумму до 200 тысяч рублей или в размере дохода за полтора года, обязательных работ до 480 часов, исправительных работ на срок до двух лет или лишения свободы на срок до четырех лет.

Возбудить уголовное дело по факту пожара на складе маркетплейса ранее поручил глава СКР Александр Бастрыкин. В сообщении Следкома об этом говорится, что по распоряжению председателя комитета руководитель петербургского городского следственного управления СКР Олег Боков должен представить «доклад об установленных к настоящему моменту обстоятельствах произошедшего».

В пресс-службе Wildberries сообщили, что в ближайшие две недели в Санкт-Петербурге откроется новый склад компании, а с 15 января начнутся выплаты компенсаций потерявшим товар продавцам. Они будут производится частями по мере определения суммы ущерба. Ее планируется рассчитывать исходя из того, как если бы товары не сгорели, а были проданы 13 января.

По словам близкого к МЧС источника, рассматриваются три версии причин пожара — «занесение источника огня извне неустановленными лицами, аварийная работа электросети и неосторожное обращение с огнем». Кроме того, некий очевидец ЧП рассказал изданию «78», что стал свидетелем возгорания, и оно якобы началось с «искрившего» подъемника и перекинулось на товар.

Ранее врио главы Госстройнадзора Вячеслав Захаров заявил, что его ведомство не выдавало разрешение на ввод в эксплуатацию складского комплекса в Шушарах. В Wildberries, однако, утверждают, что имеют все разрешительные документы на работу сортировочного центра. По предварительным оценкам, ущерб от пожара может достичь 10-11 млрд рублей.

Возгорание на складе началось ранним утром 13 января. Пожарная сигнализация не сработала, так как была отключена из-за неоднократного ложного срабатывания в предшествующие дни. Постепенно огонь распространился на 50 тыс. кв. метров складских помещений, конструкции начали рушиться. В какой-то момент пожару был присвоен пятый, наивысший уровень сложности.