Украинская разведка четыре-пять недель назад отправила в сирийскую провинцию Идлиб 20 опытных операторов беспилотников и около 150 FPV-дронов, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источников обозревателя Дэвида Игнатиуса.

По данным Игнатиуса, целью Украины стала помощь исламистской группировке «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*), которая признана террористической со стороны ООН, а также в России, США, Евросоюзе, Великобритании, Австралии, Японии и других странах.

Западные разведывательные источники предположили, что помощь из Киева сыграла лишь скромную роль в свержении президента Сирии Башара Асада. Игнатиус отметил, что цель Киева заключалась в том, чтобы нанести скрытый удар по российским операциям за рубежом.

С 27 ноября сирийские антиправительственные силы во главе с вооруженной группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* начали наступление на районы, находившиеся до этого под контролем армии президента Башара Асада. В ночь на 8 декабря боевики взяли под контроль Дамаск и сообщили о падении правительства Асада.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил в Совбезе организации 3 декабря, что сотрудники Главного управления разведки Украины проводят военный инструктаж боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*) в северо-западной провинции Идлиб. Он также утверждал, что украинцы снабжают их оружием.

На брифинге 4 декабря официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что среди боевиков, которые ведут наступление в Сирии, «много иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства».

С призывом к Киеву «немедленно прекратить» поддержку террористов в Сирии выступил помощник министра иностранных дел Ирана Моджтаба Демирчилу. По его словам, такой подход украинских властей является «аморальной политикой, противоречащей всем принципам и стандартам международного права».

5 декабря РИА Новости представило результаты собственного расследования, которое, как считают в агентстве, «подтвердило причастность Киева к событиям в Сирии». Выводы, в частности, основаны на показаниях анонимного «перебежчика» из ХТШ*, по словам которого украинские инструкторы обучали террористов, захвативших Алеппо и ряд других населенных пунктов в Сирии, применению дронов-камикадзе.

*организация признана террористической и запрещена в России