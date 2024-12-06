МИД Ирана потребовал от Украины прекратить поддержку террористических группировок в Сирии, сообщило 6 декабря правительство республики. Некоторые арабские и турецкие СМИ со ссылкой на источники ранее писали, что сирийские повстанцы получают украинскую помощь. Кроме того, об «украинском следе» в регионе заявляли и в России. В Киеве эти обвинения отрицают. Что известно о ситуации — в обзоре RTVI.

Требование Ирана

С призывом к Украине «немедленно прекратить» поддержку террористов в Сирии выступил помощник главы МИД Ирана Моджтаба Демирчилу. По его словам, такой подход Киева является «аморальной политикой, противоречащей всем принципам и стандартам международного права».

Дипломат сослался на различные сообщения о «незаконной торговле оружием, полученным из США некоторыми украинскими чиновниками». Их детали не приводятся.

«Эти действия являются явным нарушением международных обязательств стран в сфере предотвращения и противодействия терроризму. <…> Опыт показывает, что союз с терроризмом ведет лишь к расширению нестабильности и насилия в мире, и рано или поздно это коснется и его сторонников», — сказано в заявлении.

Заявления Москвы и ответ Киева

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил в Совбезе организации 3 декабря, что сотрудники Главного управления разведки Украины проводят военный инструктаж боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*) в северо-западной провинции Идлиб. Он также утверждал, что украинцы снабжают их оружием.

«Взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, осуществляется как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ [Вооруженных сил Украины], так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии», — приводит ТАСС слова Небензи.

На брифинге 4 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что среди боевиков, которые ведут наступление в Сирии, «много иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства».

«Явно не обошлось без “украинского следа”», — добавила она.

В ответном заявлении украинского МИД говорилось, что оно «категорически отвергает безосновательные обвинения России в адрес Украины в якобы причастности к обострению ситуации в Сирии». Согласно позиции ведомства, «основную ответственность за устоявшуюся тенденцию ухудшения ситуации в Сирии» несут Москва и Тегеран.

Украинцы в Сирии: что известно

После начала боевых действий на Украине в СМИ периодически появляются сообщения о планах или действиях украинских спецслужб в Сирии, где у России есть базы и военный контингент. Некоторые издания утверждали, что так Киев пытается заставить Москву перебросить военные ресурсы с украинского фронта на сирийский.

В апреле 2023 года The Washington Post (WP) писала со ссылкой на слитые документы разведки США, что украинская военная разведка планировала удары по российским объектам в Сирии. Для атак в числе прочего предполагалось задействовать подразделения курдов, говорилось в документах.

В сентябре 2024 года турецкая газета Aydınlık сообщила, что власти Украины установили контакт с ХТШ*, чтобы организовать нападения на российских военных в Сирии. Как утверждалось в публикации, Киев с теми же целями сотрудничает с запрещенной в Турции военизированной организацией Рабочая партия Курдистана (РПК) и ее сирийским крылом. Газета при этом ссылалась на неназванные источники в сирийском Идлибе, а также на один из сайтов РПК.

По данным источников Aydınlık, в июне этого года украинская делегация встретилась с одним из лидеров ХТШ* в Идлибе и вела переговоры об освобождении из тюрем «некоторых радикальных чеченских и грузинских террористов», предложив в обмен на это передать группировке 75 беспилотников.

В начале октября Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что имеет данные о подготовке провокации спецслужбами стран НАТО и Украины совместно с террористическими группировками, действующими в сирийской провинции Идлиб.

«Замысел состоит в том, чтобы инс­ценировать применение сирийской армией и воинским контин­гентом России в САР [Сирийской Арабской Республике] химического оружия, а затем развернуть кампанию по дискредитации Дамаска и Москвы в ООН и Орга­низации по запрещению химоружия», — говорилось в сообщении пресс-бюро СВР.

Слухи о причастности украинских спецслужб к эскалации в Сирии усилились после начала наступления ХТШ* и взятия городов в этой стране 27 ноября.

1 декабря газета Kyiv Post выпустила статью под заголовком «Сирийские повстанцы, обученные украинцами и спонсируемые Турцией, возглавили наступление на Алеппо». В ней сообщалось со ссылкой на «некоторые исламистские паблики», что группировки, базирующиеся в Идлибе, прошли оперативную подготовку у спецподразделений из группы «Химик» в составе ГУР.

«Тренировочная команда сосредоточилась на тактике, разработанной в ходе [военного конфликта] на Украине, в том числе на использовании дронов. <…> Высказываются предположения, что эти консультанты украинского спецназа оказывают поддержку нынешним атакам [сирийской] оппозиции, но независимого подтверждения этой причастности не было», — говорилось в статье.

Как предположило издание, слухи об участии Украины в сирийских событиях «можно рассматривать как часть более широкой тенденции», в рамках которой российские силы в других странах в принципе являются потенциальными целями для украинских сил. Газета напомнила, как в мае 2023 года глава ГУР Кирилл Буданов заявил: «Мы убивали русских и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины». В Москве это заявление расценили как «чудовищное» и «террористическое».

3 декабря ливанский телеканал «Аль-Маядин» передал со ссылкой на «многочисленные источники в социальных сетях», что в боях против войск Асада вместе с группировкой ХТШ* участвуют бойцы спецподразделения Службы безопасности Украины «Белые волки». Как отметил канал, в пабликах распространены фотографии из мест наступления, в том числе из взятых городов Алеппо и Хама, на которых можно увидеть украинцев.

«Их присутствие объясняет широкое применение передовых беспилотников в боях против сирийской армии на всех фронтах, поскольку у ХТШ* несколько лет назад не было ни одного дрона», — сообщал телеканал.

«Аль-Маядин» также упомянул в репортаже сделку, якобы заключенную между спецслужбами Украины и ХТШ*, о которой писала турецкая Aydınlık. Она якобы включала освобождение из местных тюрем «боевиков из Чечни, Грузии и Албании» и их включение в украинское подразделение, дислоцированное на северо-западе Сирии.

Тогда же, 3 декабря, исполнительный директор гуманитарной организации Syrian Emergency Task Force рассказал The New York Times, что между сирийскими «повстанцами» и Украиной «существовала и продолжает существовать координация действий по таким вопросам, как противодействие российской дезинформации и оказание медицинской помощи».

Американская гуманитарная организация Syrian Emergency Task Force (Сирийская оперативная группа по чрезвычайным ситуациям) выступает против правительства Башара Асада, считая его «диктатурой», которая «ведет войну против невинных гражданских лиц». Она представляет свою деятельность как работу «ради свободной, безопасной и демократической Сирии».

5 декабря РИА Новости представило результаты собственного расследования, которое, как считают в агентстве, «подтвердило причастность Киева к событиям в Сирии». Выводы, в частности, основаны на показаниях анонимного «перебежчика» из ХТШ*, по словам которого украинские инструкторы обучали террористов, захвативших Алеппо и ряд других населенных пунктов в Сирии, применению дронов-камикадзе.

* группировка признана в России террористической и запрещена