Белый дом снял запрет на использование американского оружия украинским подразделением «Азов»*, пишет Washington Post со ссылкой на Госдепартамент. С 2018 года военнослужащим полка было запрещено пользоваться поставляемым на Украину оружием из США.

«После тщательной проверки 12-я украинская бригада специального назначения «Азов»* прошла проверку Лихи, проводимую Госдепартаментом США», — сообщает газета со ссылкой на Госдеп.

«Закон Лихи» — документ, который не позволяет, чтобы военная помощь США поступала зарубежным подразделениям, замеченным в серьезных нарушениях прав человека.

В заявлении Госдепартамента сказано, что ведомство не обнаружил «никаких доказательств» подобных нарушений.

Представитель Госдепа не сказал WP, когда запрет был снят и достигло ли уже американское вооружение личного состава «Азова»*. Также эту информацию пока не комментировали ни руководство полка, ни правительство Украины.

Издание отмечает, что отмена запрета была основным приоритетом для украинских чиновников, которые говорят, что бригада могла бы быть более эффективной при обороне «Азовстали» в 2022 году, если бы у нее был доступ к американскому оборудованию. Кроме того, военнослужащим полка было запрещено посещать тренировки, организованные армией США.

Американские чиновники, запрещая бойцам «Азова»* использовать американское вооружение в 2018 году, выяснили, что некоторые из основателей батальона придерживаются расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов. Также подразделение обвинили в неоднократном нарушении прав человека со стороны ООН.

Батальон «Азов»* был сформирован в 2014 году из добровольцев. В ноябре того же года Арсен Аваков, занимавший тогда пост главы МВД Украины, подписал указ о переводе «Азова»*, уже преобразованного на тот момент в полк, в состав Нацгвардии. Российская сторона заявляет, что в состав «Азова»* входят украинские неонацисты. Верховный суд России в августе 2022 года признал полк «Азов»* террористической организацией и запретил его деятельность на территории страны. В мае 2022 года командир «Азова»* Денис Прокопенко, а также его заместитель Святослав Паламар (позывной — «Калина») и другие «азовцы»* сдались в российский плен в Мариуполе. Минобороны России сообщало, что оружие тогда сложили в общей сложности 2 439 бойцов «Азова»* и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории комбината «Азовсталь». В сентябре 2022 года Москва и Киев при посредничестве Турции и Саудовской Аравии осуществили обмен пленными, в рамках которого Москва передала Киеву 215 человек, половина из которых — бойцы полка «Азов»*. В августе 2023-го представитель Нацгвардии Николай Уршалович заявил что полк восстановлен, бойцы батальона вернулись в зону боевых действий.

В конце мая газета Politico писала, что президент США Джо Байден тайно разрешил применять американское оружие для обстрела российской территории, но только у границ Харьковской области.

Позже глава государства подтверждал, что США позволяют атаковать своим оружием объекты на российской территории близ границы с Украиной. Но речь, по словам Байдена, не идет об «ударах на 200 миль вглубь» России, по Москве и Кремлю.

9 июня Sky News со ссылкой на украинские военные источники сообщил, что самолет ВСУ впервые произвел выстрел по цели в Белгородской области. Телеканал при этом отметил, что у него нет информации о типе боеприпаса, который применялся при атаке, и был ли он западного происхождения.

*признан в России террористической организацией и запрещен