Самолет Вооруженных сил Украины впервые произвел выстрел по цели в Белгородской области, передает Sky News со ссылкой на украинские военные источники. Телеканал отмечает, что это первая атака, совершенная авиацией за пределами Крыма или новых российских регионов.

Sky News при этом сообщил, что у него нет информации о типе боеприпаса, который применялся при атаке, и был ли он западного происхождения.

«Использование военного самолета для нанесения ударов по целям внутри России может быть расценено Москвой как новая эскалация», — отмечает телеканал.

В конце мая газета Politico утверждала, что президент США Джо Байден тайно разрешил применять американское оружие для обстрела российской территории, но только у границ Харьковской области.

Позже глава государства подтверждал, что США позволяют атаковать своим оружием объекты на российской территории близ границы с Украиной. Но речь, по словам Байдена, не идет об «ударах на 200 миль вглубь» России, по Москве и Кремлю.

Использовать свое вооружение для ответных ударов по России разрешили также Франция и Германия. Глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер 8 июня предупредила, что тем самым Запад пересек красную линию.

5 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств заявил, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Киеву. По его словам, поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».