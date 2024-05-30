США обеспокоены атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские радиолокационные станции (РЛС), пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источник. В Вашингтоне считают, что такие атаки могут вызвать «опасную дестабилизацию в Москве».

По данным WP, речь идет об атаках на РЛС в Армавире Краснодарского края и Орске Оренбургской области. О повреждении радиолокационной станции дальнего обнаружения целей «Воронеж-ДМ», расположенной под Краснодаром, 25 мая сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. Провоенные телеграм-каналы писали, что она была повреждена в результате атаки 23 мая.

27 мая украинский дрон упал в окрестностях города Орск под Оренбургом. По данным провоенных телеграм-каналов, целью атаки была РЛС «Воронеж-М», расположенная вблизи села Горьковское.

РЛС серии «Воронеж» применяются для обнаружения баллистических и крылатых ракет, космических и аэродинамических объектов. Дальность станций достигает 6 тыс. км по горизонту и 8 тыс. км по вертикали. Они способны одновременно контролировать до 500 объектов. Всего в России находится около десятка таких станций.

Ответственность за атаки на РЛС в Армавире и окрестностях Орска взяло Главное управление разведки Минобороны Украины, рассказал собеседник WP. Неназванный украинский чиновник заявил изданию, что цель этих атак — уменьшить способность России отслеживать действия ВСУ на юге Украины.

По словам собеседника WP, радиолокационные станции являются «чувствительными объектами» для России. В частности, Рогозин, комментируя атаку на РЛС в Краснодарском крае, назвал «Воронеж-ДМ» «ключевым элементом системы боевого управления стратегическими ядерными силами» и обвинил в произошедшем США.

«[Российская сторона] может посчитать, что ее стратегический потенциал сдерживания может стать мишенью, что может ослабить способность России сохранять ядерное сдерживание в отношении США», — сказал источник издания.

Неназванный американский чиновник в разговоре с WP заверил, что «всем должно быть очевидно», что у США «нет намерений использовать ядерное оружие против России». При этом в случае, если украинские атаки хотя бы частично помешают работе российских средств раннего предупреждения, это может нарушить стратегическую стабильность Вашингтона и Москвы, добавил он.

Председатель аналитического центра Silverado Дмитрий Альперович в разговоре с WP выразил мнение, что утверждение о проведении Украиной атак на российские РЛС по указанию США является «ошибочным убеждением». По его словам, впоследствии такая риторика может спровоцировать «опасную эскалацию» в отношениях России и Запада. «В конце концов, ядерные пункты управления и контроля и раннего предупреждения должны быть вне зоны досягаемости», — отметил Альперович.

Другие опрошенные WP аналитики выразили обеспокоенность из-за выбора украинской стороной целей атак.