Власти Израиля заявили своим союзникам о непричастности Тель-Авива к теракту на кладбище в Иране, где похоронен генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, убитый в Багдаде 3 января 2020 года. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Взрывы прогремели во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели командира. Жертвами, по последним данным министра здравоохранения Ирана Бахрама Эйнолахи, стали 95 человек, еще более 210 пострадали. Правительство страны объявило 4 января днем национального траура. В Кермане траур продлится три дня.

Командира элитного подразделения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани убили 3 января 2020 года в результате авиаудара США. По версии Вашингтона, Сулеймани числился среди причастных к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В Пентагоне заявили, что провели операцию для «защиты американского персонала за границей», а также чтобы предотвратить нападения, которые планировал Иран. Из-за убийства Сулеймани в Иране объявили трехдневный траур. После этого иранские власти сначала объявили Пентагон террористической организацией, а 8 января нанесли ответные авиаудары по двум военным базам США в Ираке.

Заместитель губернатора Кермана по безопасности назвал взрывы террористическими актами. Агентство Tasnim сообщило, что источниками взрывов стали две сумки со взрывными устройствами, которые были активированы дистанционно. Президент Ирана Ибрахим Раиси обвинил во взрывах Израиль и заявил, что тот заплатит «высокую цену» за это и предыдущие преступления.

Источники, «знакомые с израильскими операциями», заявили WSJ, что характер взрывов не соответствует схеме предполагаемых атак Израиля. В предыдущие разы такие атаки были направлены на отдельных лиц или инфраструктуру, связанную с иранскими силами безопасности, отмечают собеседники издания. По их мнению, к взрывам причастны исламистские организации внутри Ирана, а целью атаки могло быть разжигание розни между двумя странами.

В Госдепартаменте США накануне заявили, что американская администрация не знает, кто стоит за взрывами в Иране, однако у нее нет оснований полагать, что в теракте замешан Израиль.

«Хочу обратить внимание на некоторые безответственные заявления, которые я видел, и сказать, что, во-первых, Соединенные Штаты не причастны к этому. И любые предположения об обратном просто смешны. Во-вторых, у нас нет никаких оснований полагать, что Израиль причастен к взрывам», — сказал руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.

Он также отметил, что Вашингтон следит за ситуацией, но пока считает преждевременным говорить о возможных ответственных за теракт.