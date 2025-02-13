Китайские чиновники предложили организовать саммит для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что формат, который предлагает Пекин, не предусматривает участие президента Украины Владимира Зеленского.

При этом Белый дом, как пишет WSJ, отклонил предложение Китая о проведении саммита Трампа и Путина как «совершенно нежизнеспособное».

Пекин также предлагал привлечь китайских военнослужащих в качестве миротворцев. По данным WSJ, председатель КНР Си Цзиньпин не хочет, чтобы какая-либо помощь в завершении конфликта ставила под угрозу близкие отношения Китая с Россией.

«В Европе поддержка Пекином России породила глубокий скептицизм относительно его намерений», — пишет издание.

По данным газеты, некоторые высокопоставленные европейские чиновники заявили, что, по их мнению, Пекин устраивает затяжной конфликт, который истощает военные ресурсы США и Европы и «усиливает зависимость России от Пекина».

При этом, подчеркивает WSJ, в разные периоды высшие должностные лица в Берлине и Париже также заявляли, что Пекин может стать ключевой частью прочного мирного плана «из-за рычага, который он имеет на Москву».

«В результате Европа не будет полностью игнорировать участие Китая в мирном соглашении и даже присутствие в обеспечении соблюдения такого соглашения», — отмечает газета.

Издание также напомнило, что европейские чиновники постоянно заявляют, что любые мирные переговоры «должны включать украинских и европейских лидеров, безопасность которых будет напрямую затронута».

Накануне, 12 февраля, Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около полутора часов. По словам Трампа, президенты согласились с необходимостью остановить боевые действия на Украине, а диалог с российским лидером он назвал «продолжительным и очень продуктивным».

В Кремле назвали разговор «весьма продолжительным». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры обсудили конфликт на Украине.

По данным Politico, разговор Путина с Трампом стал моментом, которого европейцы и украинцы «боялись месяцами, если не годами». Издание отмечает, что отношения Евросоюза с новой американской администрацией «настолько плохи, что их практически не существует». Кроме того, как пишет газета, европейские дипломаты «казалось, не знали, как реагировать» на слова президента США и главы Пентагона Пита Хегсета о «нереалистичности» возврата Украины к границам до 2014 года и ее вступления в НАТО.