Турция и ее союзнические войска наращивают силы вдоль границы с Сирией, что может свидетельствовать о подготовке к вторжению на территорию, которая находится под контролем сирийских курдов. Ситуация вызывает тревогу и опасения США, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По информации источников, Анкара в большом количестве стягивает у границы бойцов ополчения, спецназ и артиллерию. Как отмечает издание, сосредоточение сил происходит вблизи города Кобани (Айн-эль-Араб), расположенного на севере Сирии. Основной частью населения этого города являются курды, пишет WSJ.

Один из собеседников издания выразил уверенность, что турецкое вторжение неизбежно и что оно может начаться в ближайшее время.

По данным WSJ, незадолго до этого представитель курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) Ильхам Ахмед написала письмо избранному президенту США Дональду Трампу с просьбой повлиять на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и отговорить его от вторжения в Сирию. По ее словам, турецкая операция направлена на установление фактического контроля над курдскими территориями до инаугурации Трампа 20 января.

Представитель СДС отметила, что если Турция осуществит вторжение, то «последствия будут катастрофическими».

До этого в соцсетях, включая Х (бывший Twitter), появились сообщения о том, что Эрдоган и глава МИД Турции Хакан Фидан призывают «очистить Сирию от курдов». После этого администрация турецкого президента выпустила опровержение, назвав сообщения дезинформацией, распространяемой террористическими организациями.

С 27 ноября сирийские антиправительственные силы во главе с группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*) начали наступление на районы, находившиеся под контролем армии президента Башара Асада. В ночь на 8 декабря боевики вошли в Дамаск и сообщили о падении правительства Асада.

После свержения действующей власти силы в Сирии разделились, часть вооруженных группировок поддерживают Турция или США, на севере страны свои позиции пытаются укрепить курды, на юге — Израиль. Агентство Reuters отмечало, что самым влиятельным внешним игроком в Сирии теперь стоит считать именно Турцию.

Мухаммед аль-Башир, которого считают близким соратником лидера ХТШ*, 10 декабря объявил о своем назначении главой временного правительства, которое будет сформировано под его руководством.

*организация признана в России террористической и запрещена