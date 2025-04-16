Администрация президента США Дональда Трампа намерена убедить более 70 государств ограничить торговые связи с Китаем в обмен на снижение пошлин, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Также Вашингтон хочет, чтобы его торговые партнеры перестали «поглощать дешевые промышленные товары из Китая».

По данным газеты, одним из главных инициаторов этого предложения стал министр финансов США Скотт Бессент. Ведомство уже предоставило план Трампу, отмечает WSJ.

Согласно документу, Вашингтон планирует убедить более 70 стран запретить китайским компаниям базироваться на их территориях, а также поставлять через них товары. Кроме того, американские чиновники хотят, чтобы торговые партнеры США «перестали поглощать» дешевые китайские промышленные товары.

Для согласившихся государств Вашингтон будет готовы снизить пошлины на импорт. Таким способом глава Минфина США намерен ослабить экономику Китая, изолировать его и вынудить пойти на уступки, добавляет WSJ.

Ранее Трамп призвал Пекин связаться с ним для начала переговоров по урегулированию торговой войны.

«Мяч на стороне Китая. Китаю нужно заключить с нами сделку. Нам не нужно заключать с ними сделку», — цитировала заявление Трампа пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

В начале апреля президент США подписал указ о введении «взаимных пошлин» на товары почти из 200 стран и регионов. Тарифы в отношении Китая тогда составили 34%. В ответ Пекин ввел аналогичные дополнительные пошлины на американские товары.

После этого Трамп увеличил дополнительную пошлину на китайский импорт с 34% до 84%. Тарифная ставка в итоге достигла 104%. Китай принял зеркальные меры в отношении американской продукции, вслед за этим американский лидер заявил о повышении ставки на товары из Китая до 125%.