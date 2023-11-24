22 ноября в телеграм-канале российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров) появились два видео, на которых участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова* рассказала о финансовой помощи ВСУ и о желании избавиться от российского гражданства. Сама активистка после публикации видео заявила, что намерена поддерживать Украину «при любой возможности».

Пранкеры утверждают, что позвонили Толоконниковой* дважды ― от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко и украинского президента Владимира Зеленского. В опубликованных видео есть признаки наличия монтажных склеек.

Первое видео начинается с того, что собеседник предлагает Толоконниковой* в конце года принять участие в большом концерте в Киеве, куда якобы будут приглашены российские и украинские музыканты, а затем — в гастролях по Европе и США. Участница Pussy Riot ответила, что «невероятно рада» получить такое предложение. Она пояснила, что после начала военных действий активно помогала Украине, а затем полностью перешла «за кулисы», поскольку «если ты из России, то ты становишься радиоактивным».

На видео Толоконникова* рассказала, что ее бывший муж, участник Pussy Riot Петр Верзилов* и бывший гендиректор Google Эрик Шмидт планируют открыть на Украине завод по производству дронов. Толоконникова*, по ее словам, тоже собиралась участвовать в проекте, однако служба безопасности Шмидта заявила, что ее появление на Украине «будет слишком радиоактивным», поскольку у активистки нет другого гражданства, кроме российского.

В интервью журналисту Юрию Дудю*, опубликованном в октябре, Петр Верзилов* рассказал, что работает на ВСУ, выполняя «разведывательные и логистические задачи». После выхода интервью Верзилов* ушел с поста издателя основанного им портала «Медиазона»*. В начале ноября Басманный суд Москвы заочно приговорил Верзилова* к восьми с половиной годам колонии по делу о распространении «фейков» про российскую армию из-за постов о событиях в украинской Буче.

В ролике Толоконникова* также рассказывает о поддержке ВСУ. По ее словам, после начала военной операции через организацию Ukraine DAO было собрано за два дня $7 млн в поддержку Украины. Как утверждает Толоконникова*, «американские друзья» настаивали на том, чтобы все деньги пошли на гуманитарные нужды. Однако на эти цели была направлена только часть денег, рассказала активистка.

Большая часть средств ($5 млн), по ее словам, была направлена фонду «Вернись живым», который помогает украинским военным.

«С [представителями «Вернись живым»] разговаривала лично я, и я сказала: “Вы можете публично заявить, что все деньги пойдут на гуманитарные нужды, пожалуйста, но на самом деле, между мной и вами, ― тратьте их как хотите”», ― рассказала Толоконникова*.

Она добавила, что, по ее мнению, «пацифизм не имеет место здесь». «Когда мы избавимся от русских в Украине, тогда да, давайте собирать деньги на гуманитарку, почему нет», — сказала акционистка.

Из первого ролика также следует, что Толоконникова* уговорила американского художника Шепарда Фейри собирать для украинских военных и, в частности, для отряда, где служит Верзилов*, финансовую помощь на закупку дронов и другого вооружения.

Кроме того, по словам художницы, обсуждалась идея привезти в США бойца из Украины ― «мачо, маскулинного мужика, который бы рассказывал американским ватникам о том, что нужно защищать свою Родину». Собеседник Толоконниковой* предложил выбрать для этой цели бойца из батальона «Азов»**, «правда, у них свастики». Активистка в ответ сказала, что с подобными проявлениями «надо быть осторожнее».

В конце ролика пранкер пересказал историю российского певца Эдуарда Шарлота, который после отъезда в Армению сжег свой паспорт. По возвращении в страну его задержали и арестовали на 13 суток. Толоконникова* сказала, что тоже хотела сжечь российский паспорт, но «что толку его сжигать, когда ты по бумажкам все равно российский гражданин».

Разговор с «Зеленским»

На втором видео с Толоконниковой* разговаривает якобы сам президент Украины Владимир Зеленский. В беседе также принимает участие партнер активистки — американский бизнесмен Джон Колдуэлл.

Толоконникова*, пересказывая собеседнику разговор с «Ткаченко», заявила, что «однозначно готова поддерживать военные расходы». Она рассказала о своем перформансе, добавив, что вырученные средства «мы сто процентов бы отправили на поддержку военных нужд Украины».

Также Толоконникова* привела «Зеленскому» подробности своей встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в 2022 году. По ее словам, разговор шел о «российской внутриполитической обстановке, в основном», а также о поддержке Украины.

Колдуэлл, который присоединился к разговору по просьбе пранкера, высказался о возможности привлечь американское и украинское правительства, а также хакеров к попыткам «украсть криптовалюту» у «противников». Речь Колдуэлла приводится в синхронном переводе. «Это как санкции, только в мире крипты», — озвучивает бизнесмена голос за кадром.

Отвечая на вопрос «Зеленского», нужна ли Толоконниковой* консульская помощь в получении украинского паспорта, активистка сказала, что хотела «избавиться» от российского гражданства и попросить украинское.

В завершение ролика Толоконникова* выразила готовность «помочь с составлением списка» российских музыкантов, которые «находятся на правильной стороне истории». В их числе она назвала певицу Монеточку* (Елизавета Гырдымова*), рэперов Noize MC (Иван Алексеев*), Face* (Иван Дремин*), Моргенштерна* и группу Little Big.

Толоконникова* в день публикации видео Вована и Лексуса написала в соцсети X: «Муд (с английского mood — настроение. — Прим. RTVI) сжечь паспорт рф и финансово поддерживать ВСУ» (орфография сохранена).

24 ноября активистка разместила в своем аккаунте пост на английском языке:

«Я пытаюсь поддержать демократию и спасти человеческие жизни, российское государство занято пранками и троллингом. У меня нет на это времени, черт возьми, при любой возможности поддержать Украину, я это сделаю».

RTVI запросил у Толоконниковой* комментарий, однако она не ответила корреспонденту.

Группа Pussy Riot и Надежда Толоконникова* стали широко известны после акции акцию «Богородица, Путина прогони!» в храме Христа Спасителя в 2012 году и последовавшего за ней уголовного дела о хулиганстве. Толоконникова* и еще две участницы группы ― Мария Алехина и Екатерина Самуцевич ― были приговорены к двум годам колонии общего режима. Позже суд изменил Самуцевич приговор на условный срок, в октябре 2012 года она вышла на свободу. Толоконникова* и Алехина освободились из колонии в декабре 2013 года по амнистии в честь 20-летия Конституции России. В марте 2023 года МВД объявило Толоконникову* в розыск. 21 ноября Мосгорсуд заочно арестовал ее на два месяца по обвинению в оскорблении чувств верующих (1 ст. 148 УК). Активистка живет в США.

* признаны Минюстом России иноагентами

** признан в России террористической организацией и запрещен