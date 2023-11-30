Журналист и телеведущий Антон Красовский, не скрывающий своей гомосексуальной ориентации, в свете признания движения ЛГБТ экстремистским в России заявил, что он с этим «смиряется», и упомянул в этом контексте «историческое колесо».

«Я не унижаюсь. Я смиряюсь. Есть в каждом обороте исторического колеса что-то одинаковое, что заставляет нас смиряться. Что-то, что кажется кому-то несправедливым, но что заставляет это колесо крутиться», — написал Красовский в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что один его знакомый, «недавно еще руководивший лучшей физической лабораторией в Сколкове», однажды спросил, нет ли у него «какого-нибудь трансгендера, любого буквально, который хоть что-то понимает в физике».

«Просто у нас в гранте с американцами такие условия: нужно обязательно взять в группу трансгендера и лесбиянку. Это в контракте написано», — процитировал Красовский слова своего неназванного собеседника.

«Я все конечно понимаю, но мне бы хотелось жить в мире, где в физических лабораториях будут работать физики, а не трансгендеры, лесбиянки, колясочники, евреи, женщины-матери или отцы одиночки», — заявил журналист.

Он также сделал репост текста авторства публициста Егора Холмогорова, где говорится, что «решение по запрету ЛГБТ как сообщества и идеологии — верное и гуманное».

Красовский выступает с прокремлевской и патриотической позиций, в частности, поддерживает российскую военную операцию на Украине (признавался, что испытывает «счастье» из-за ударов по Украине: «Сказать, что я счастлив, — это ничего не сказать. Я просто танцую на балконе в пижаме “Армия России”»).

Журналист известен скандальными заявлениями — в том числе призывом «топить» украинских детей. Это высказывание Красовского было сделано во время прошлогоднего интервью с писателем Сергеем Лукьяненко. Фантаст рассказал, как в 1980-х годах украинские дети ему якобы рассказывали, что «Украина оккупирована москалями, если бы не москали, они бы жили как во Франции».

«А прям топить таких надо было в Тысине, прям вот там, где “пливе кача”. Вот прям топить этих детей, топить прямо в Тысине <…>, бросаешь в реку с бурным течением», — заявил в ответ Красовский.

В связи с этим телеканал RT приостановил сотрудничество с Красовским, занимавшим на канале пост директора вещания на русском языке. Сам ведущий объяснял, что ему «по-настоящему неловко» из-за слов о детях и что он «как-то не увидел этой границы».