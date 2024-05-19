Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал в своем телеграм-канале нейросеть YandexGPT, на основе которой работает виртуальный помощник «Алиса». По словам зампреда Совбеза, разработанный компанией искусственный интеллект не дает ответы на «нейтральные» вопросы, косвенно связанные с политикой. Медведев счел, что такой подход «подрывает доверие» к «Яндексу». В самой компании не стали комментировать высказывания политика.

«Не будем комментировать», — заявили RTVI в пресс-службе «Яндекса» на запрос о комментарии.

Какие ответы YandexGPT дал на вопросы Медведева

Медведев назвал ИИ от «Яндекса» «страшным трусом», который «не отвечает на вполне обычные вопросы». По словам зампреда Совбеза, на вопрос о том, когда в США был принят закон об изъятии российских активов, YandexGPT ответил: «Я еще только учусь и не хочу выглядеть глупо». При этом на вопросы про другие российские и иностранные законы нейросеть «отвечает с блеском», отметил Медведев.

Аналогичный ответ с формулировкой «Я только учусь» Медведев получил от YandexGPT на вопрос о том, где на Украине расположены памятники Степану Бандере. «Про Nelson’s Column или памятник Пушкину в России — без проблем», — пишет политик.

По утверждению Медведева, на вопрос про расстояние от Киева до Белгорода «по прямой» YandexGPT сначала дал ответ: «429 км». Однако при повторном запросе на ту же тему нейросеть «включила дурку», хотя «остальные расстояния измеряет отлично», написал зампред Совбеза.

«Что тут скажешь? Боятся за тех клиентов, кто не любит Россию? Но вопросы же нейтральные. Боятся, что данными о расстоянии между Киевом и Белгородом воспользуется Генштаб России для планирования своих ударов? Даже комментировать смешно», — порассуждал Медведев.

Он отметил, что подобный подход не просто «подрывает доверие» к «Яндексу», но и дает основания для того, чтобы признать сервисы компании «очень неполными», а ее топ-менеджеров — «иноагентами». В дополнение к своему посту зампред Совбеза опубликовал опрос, в котором предложил проголосовать «на тему честности любого ИИ на примере Яндекс ChatGPT».

Рассуждая о том, можно ли считать «Яндекс» российской компанией после недавних изменений в его структуре, Медведев пришел к выводу, что «совсем нет».

17 мая нидерландская компания Yandex N.V., которая была головной компанией для группы «Яндекс», заключила окончательное соглашение с консорциумом покупателей по продаже российского бизнеса. Общая сумма сделки составляет около 475 млрд рублей. Новой головной компанией группы стала МКПАО «Яндекс» — две трети акций (68%) достались закрытому паевому инвестиционному фонду «Консорциум. Первый». Еще 3,7% ценных бумаг получили ООО «Яндекс.Технологии». Объем миноритарной доли, оставшейся во владении Yandex N.V. оценивается в 28% акций. «Яндекс» планирует полностью закрыть сделку по продаже бизнеса в России в июле 2024 года. Нидерландская компания подчеркнула, что после завершения второго этапа сделки у нее больше «не будет интереса» в российских активах.

13 мая ФСБ сообщила, что против бывшего сотрудника «Яндекса» завели уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК), по которой ему грозит 20 лет лишения свободы. По версии спецслужбы, задержанный финансировал ВСУ. Во время допроса мужчина заявил, что переводил деньги украинской благотворительной организации после начала боевых действий на Украине. Также задержанный сказал, что «негативно относится к действующей власти» и «участвовал в акциях протеста».