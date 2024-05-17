Нидерландская материнская компания Yandex N.V. группы «Яндекс» заключила окончательное соглашение с консорциумом покупателей по продаже российского бизнеса. Об этом сообщается на сайте компании.

Общая сумма сделки, куда также войдут бизнесы компании «на некоторых международных рынках», оценивается примерно в 475 млрд рублей. Две трети акций (68%) новой головной структуры в России МКПАО «Яндекс» достались закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) «Консорциум. Первый». ООО «Яндекс.Технологии» получили 3,7% акций «для использования в рамках программы стимулирования акционерного капитала».

Объем миноритарной доли, оставшейся во владении Yandex N.V. оценивается в 28% акций. Для завершения сделки консорциум будет обязан выплатить компании остаток стоимости в деньгах и акциях на общую сумму не менее 230 млрд рублей и 176 млн акций класса А.

«В ближайшие дни мы намерены опубликовать предварительную финансовую информацию по YNV и оставшимся предприятиям с последующей продажей активов. Мы ожидаем, что второе и последнее закрытие произойдет в течение семи недель после первого закрытия (в первой половине июля), когда YNV продаст оставшуюся долю», — говорится в официальном сообщении.

В компании отметили, что после завершения второго этапа сделки у них больше «не будет интереса в российском бизнесе». После завершения первого этапа сделки, четверо членов совета директоров из России приняли решение об отставке.

Вместе с закрытием сделки, вступила в силу поправка к уставу компании, которая «значительно упрощает корпоративное управление и структуру капитала» за счет устранения «приоритетной акции», которая ранее находилась в собственности у Фонда общественных интересов. Помимо этого, фонд также был лишен права назначать двух членов совета директоров компании.

«Торги нашими акциями класса А на Nasdaq в настоящее время приостановлены. Хотя мы не можем предоставить никаких гарантий, мы надеемся, что торговля может возобновиться после успешного завершения продажи. Мы подали заявку на прекращение листинга наших акций класса А на Московской бирже, которая вступит в силу 10 июля 2024 года», — говорится в пресс-релизе.

В компании добавили, что планируют направить часть денежного вознаграждения на развитие международного бизнеса, а также “в конечном итоге” вернуть оставшимся акционерам “Значительную часть” оставшейся выручки.

Ранее сообщалось, что ЗПИФ «Консорциум.Первый» предложили держателям акций нидерландской Yandex N.V. условия обмена или выкупа бумаг.

Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу российского бизнеса «Яндекса» в начале марте. Акции российской структуры, в соответствии с решением, будут торговаться на Мосбирже. Генеральным директором «Яндекса» останется Артем Сивановский.

О том, что «Яндекс» планирует приступить к разделению активов группы представители компании сообщили в конце ноября 2022 года. По их словам, такой шаг был вызван тем, что в с начала 2021 года истек срок действия соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Это стало причиной того, что льготы по дивидендам, процентам и роялти стали недействительны.