Правительство Японии ввело санкции против 12 физлиц и 36 организаций, которые связаны с Россией. Ограничения коснулись концернов «Калашников» и «Алмаз-Антей», а также Тинькофф-банк. Об этом говорится в пресс-релизе японского МИД.

Ограничения также коснулись:

ФГУП «Атомфлот»;

государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК);

концернов «Уралвагонзавод», «Базальт», ОСК;

компаний «Авиадвигатель», «Аэроскан», «Нева электроника», «Ангстрем»;

конструкторского бюро «Новатор».

научно-производственных объединений «Аврора» и «Импульс».

Также санкции, которые предусматривают заморозку активов в Японии, затронули:

уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева;

уполномоченную по правам ребенка в Ростовской области Ирину Черкасову;

уполномоченную по правам ребенка в Калужской области Ирину Агееву;

бизнесмена и сына экс-губернатора Красноярского края Артема Усса;

главу правительства Чечни Муслима Хучиева;

командира специального полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замида Чалаева;

начальника штаба отделения «Юнармии» в Севастополе Владимира Коваленко;

директора лагеря «Артека» Константина Федоренко.

Последний раз Евросоюз вводил ограничения в отношении России 23 февраля. Тогда в 13-й пакет санкций вошли 106 физических и 88 юридических лиц. Под рестрикции попали, в частности, главы нескольких российских областей, а также компании и предприятия, связанные с оборонным комплексом.

Предыдущий пакеты санкций ЕС был утвержден в декабре 2023 года. В Кремле в том же месяце выражали уверенность, что ограничения против России сохранятся «на долгие годы».