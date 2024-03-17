Утром в последний день голосования на выборах президента России, 17 марта, по данным на 10:00 мск очная явка в целом по стране превысила 60%. Об этом свидетельствуют данные о ходе голосования, публикуемые на сайте Центризбиркома в реальном времени.

«По состоянию на 09:45 17 марта с учетом дистанционного электронного голосования явка составила 61,37%», — уточнила глава ЦИК Элла Памфилова на утреннем брифинге. В Минцифры добавили, что явка избирателей на ДЭК (дистанционном электронном голосовании) к 10:00 мск достигла 90%.

В ряде регионов очная явка превышает общероссийские показатели. Например, избирком Луганской народной республики (ЛНР) еще в 09:00 мск сообщил, что на выборах проголосовали более 66,5% избирателей, в Астраханской области к этому часу явка перевалила за 67,7%.

Урны в зеленке, едкий газ на участке и спам-рассылка. Как прошел второй день выборов президента России

В Еврейской автономной области (ЕАО) к 08:00 мск — 15:00 по местному времени — на участках проголосовали 85,5% избирателей, на Сахалине в том же часовом поясе — почти 73%. В Магаданской области к 07:00 мск (15:00 по местному времени) явка приблизилась к 68%, тогда как на выборах в 2018 году к этому часу в регионе проголосовали только 55% жителей. На Чукотке в 06:00 мск (15:00 по местному времени) на участках побывали более 84% избирателей.

В Крыму явка превышает 72%, на Камчатке — 68%. Данные о явке по дистанционному электронному голосованию в первый де

Вечером 16 марта ЦИК России сообщал, что по итогам второго дня голосования на выборах президента явка превысила 50%. С учетом явки избирателей, выбравших дистанционное электронное голосование (ДЭГ), по состоянию на 16.20 мск этот показатель приблизился к 52%, уточнял зампред Центризбиркома Николай Булаев.

Онлайн-карта на сайте ЦИК на тот момент свидетельствовала, что максимальная явка — от 75% и выше — была зафиксирована в Чукотском АО, Амурской области, Тыве, Кемеровской области, а также Чечне и Краснодарском крае.