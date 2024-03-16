Явка на выборах президента России к вечеру 16 марта превысила 50%, свидетельствуют данные на сайте ЦИК. С учетом явки избирателей, выбравших дистанционное электронное голосование (ДЭГ), по состоянию на 16.20 мск показатель составляет около 52%, сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

Как следует из данных онлайн-карты ЦИК, самая высокая явка (75% и более) зафиксирована в Чукотском АО, Амурской области, Тыве, Кемеровской области, а также Чечне и Краснодарском крае.

Явка в рамках ДЭГ на 17.00 мск составляет около 86% (выдано около 4,17 млн электронных бюллетеней, принято — 4,086 млн). В Москве в рамках дистанционного электронного голосования выдано почти 3,1 млн бюллетеней, а принято — около 3.07 млн.

Возможность принять участие в выборах президента в этом году есть у жителей 29 из 89 регионов России. Желающим проголосовать через систему ДЭГ нужно было подать отдельную заявку. В Москве подача такой заявки не требуется.

Как голосовали в рамках ДЭГ в разных регионах страны — в инфографике RTVI.

Преседатель ЦИК Элла Памфилова отчиталась, что за два дня голосования было безвозвратно испорчено 214 бюллетеней из-за попыток залить урны для голосования жидкостями. По ее словам, подобные инциденты были зафиксированы на 20 участках в 20 регионах. На восьми участках предпринимались попытки поджогов, еще в одном случае «попытались использовать дымовую шашку», сообщила Памфилова.

На фоне инцидентов с порчей бюллетеней и попытками поджогов избирательных участков в депутат Госдумы Яна Лантратова сообщила о подготовке законопроекта, согласно которому за попытку сорвать выборы будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.