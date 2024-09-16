Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский назвал ошибкой операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Свое мнение политик высказал в программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Это просчет. Все, что ожидалось от этой операции, оказалось просчетом. Это ошибка. Они сделали, что смогли. Но оказалось, что это не сработало», — заявил Явлинский.

По его мнению, украинские военные заняли «не Бог знает какую большую» территорию в Курской области. Киев ожидал, что Россия перебросит туда силы с других направлений, но этого не произошло, порассуждал политик.

Явлинский считает, что вторжение ВСУ в Курскую область не усилило переговорных позиций Украины.

«С политической точки зрения, с идеологической — на некоторое время [были] какие-то положительные для них продвижения. А с военно-стратегической точки зрения — это ошибка. Потому что — и что, и какой смысл, и куда? Это не станет фактором переговоров», — заявил основатель «Яблока».

Как полагает Явлинский, «через какое-то время» российским военным удастся «выдавить» ВСУ из Курской области.

Украинские военные вторглись в Курскую область в начале августа. 10 сентября военкоры и военные блогеры сообщили, что ВС России начали контрнаступление в приграничном регионе. В последующие дни российское Минобороны отчиталось об освобождении нескольких населенных пунктов в Курской области.