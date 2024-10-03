Бизнесмен Алексей Блиновский, супруг арестованной создательницы «марафонов желаний» Елены Блиновской, может быть освобожден благодаря новому закону о службе, согласно которому у подсудимых есть возможность уйти в зону военной операции. Об этом NEWS.ru рассказал юрист Илья Русяев.

«Дело Блиновского может приобрести новый оборот в свете этого закона. Блиновскому были предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ: пособничество, уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывание денег. Эти серьезные обвинения могли привести к длительному тюремному заключению. Однако ситуация кардинально изменится, если Блиновский заключит контракт на прохождение военной службы и, соответственно, снова отправится в зону СВО», — отметил юрист.

Русяев также предположил, что бизнесмен был задержан в зоне военной операции из-за неявки к следователю, однако по новому закону он может уйти от уголовной ответственности при заключении контракта. По его словам, суд обязан рассмотреть вопрос о прекращении преследования независимо от тяжести обвинений и обстоятельств задержания.

В апреле Блиновский подписал контракт с Минобороны, когда находился под следствием по обвинениям в уклонении от уплаты налогов физическим лицом в особо крупном размере через пособничество (ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 198 УК) и отмывании денег в особо крупном размере (п. б ч. 4 ст. 174.1 УК). Shot утверждал, что таким образом бизнесмен рассчитывает «реабилитироваться».

Юрист также прокомментировал дело бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в растрате. Русяев пояснил, что, если он решит заключить контракт или будет призван в рамках мобилизации, закон предписывает его освобождение от уголовной ответственности на стадии судопроизводства.

«Важно отметить, что действие этого закона не ограничивается только теми, кто уже находится на военной службе. Он применяется и к тем, кто заключает контракт или призывается в рамках мобилизации уже после предъявления обвинений. Более того, закон распространяется даже на осужденных, чьи приговоры еще не вступили в законную силу», — пояснил юрист.