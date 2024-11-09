Южнокорейские военные обвинили Северную Корею в подавлении сигналов GPS в приграничных районах, из-за которого возникли проблемы с авиационной навигацией, пишет Associated Press.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что операции Северной Кореи по манипулированию сигналами GPS были зафиксированы в районе западного пограничного города Кэсон и близлежащего города Хэджу 8-9 ноября. По его словам, эти действия повлияли на движение десятков гражданских самолетов и нескольких морских судов.

При этом военные Южной Кореи не уточнили, каким образом КНДР создает помехи сигналам GPS, и не обозначили масштаб помех.

«Мы призываем Северную Корею немедленно прекратить провокации с помехами для GPS и настоятельно предупреждаем, что она будет нести полную ответственность за любые последствия», — говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Юга.

Аналитик Сукджун Юн недавно написал на посвященном Северной Корее сайте 38 North, что перебои с сигналом GPS в Северной Корее подчеркивают уязвимость международного аэропорта Инчхон в Южной Корее — главных транспортных ворот республики. Аэропорт, который ежегодно пропускает 56 млн человек и 3,6 млн тонн грузов, находится менее чем в 100 км от Северной Кореи.

«До сих пор не было крупных авиационных инцидентов, но помехи GPS могут поставить под угрозу самолеты коммерческих авиалиний, летающие в условиях плохой видимости, и это является нарушением международных конвенций о безопасности навигации», — написал Юн. Он добавил, что за 2024 год северокорейские шары с мусором блокировали работу взлетно-посадочной полосы аэропорта 12 раз в общей сложности на 265 минут.

Южнокорейские чиновники утверждают, что действия КНДР по блокированию сигналов GPS из западных приграничных регионов усилились после того, как в конце мая страна начала запускать к соседям воздушные шары с мусором. Северная Корея назвала это ответом на действия южнокорейских гражданских активистов, перебрасывающих через границу пропагандистские листовки.

Ранее КНДР взорвала железнодорожные пути, соединявшие ее с южным соседом. Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким пояснил RTVI, что это была символическая акция, призванная продемонстрировать Сеулу принципиальный отказ Пхеньяна от идеи возможного объединения двух республик.