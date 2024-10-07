Кировский районный суд Ставропольского края, расположенный в городе Новопавловске, арестовал на два месяца, до 5 декабря, фигуранта дела о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом 7 октября сообщается в телеграм-канале ставропольских судов. По данным СМИ и телеграм-каналов, арестованный — автор телеграм-канала «Тринадцатый» Егор Гузенко.

В публикации в телеграм-канале ставропольских судов приводится только первая буква фамилии подозреавемого — Г. В посте уточняется, что задержанный ранее находился в розыске по делу о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).

Телеграм-канал Baza и РБК со ссылкой на источник сообщили, что суд заключил под арест автора Z-канала «Тринадцатый», 30-летнего Егора Гузенко. Его задержали 5 октября на главной площади Новопавловска во время празднования Дня города.

По одной из версий, которую приводила Baza, при задержании в кармане у Гузенко обнаружили «сверток с неизвестным веществом». По данным канала, из-за отказа проходить медосвидетельствование на него якобы составили протокол об употреблении наркотиков (ст. 6.9 КоАП), а вещество отправили на экспертизу.

Mash писал, что причиной задержания Гузенко стала драка с полицейским на концерте. Потасовка якобы произошла после того, как правоохранители попросили блогера снять с лица маску, которая пугала окружающих.

В 2021 году в отношении Гузенко возбудили дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). По словам самого блогера, поводом для преследования стал произошедший летом 2021 года инцидент, когда он «остановил нападавшего на женщину с ребенком в Петербурге». В суде тогда заявили, что Гузенко выстрелил из «аэрозольного спецсредства» в пьяного мужчину, спровоцировавшего конфликт, но отказались арестовывать мужчину.

Гузенко утверждал, что выстрелил из пистолета из-за того, что «находящийся под воздействием наркотиков» молодой человек матерился, оскорблял окружающих, толкнул пожилого человека и женщину с ребенком.

В октябре 2021 года Гузенко вновь попал в отдел полиции. Shot пишет, что тогда блогер выстрелил в лицо мужчине из аэрозольного пистолета. Сам Гузенко заявлял, что это была самозащита: якобы на него на улице напали «наркоманы-хулиганы». Блогера поместили под домашний арест, но в марте 2022 года он нарушил меру пресечения и сбежал в зону боевых действий на Украине. По данным Shot, после этого его объявили в федеральный, а затем в международный розыск.

Следствие по делу в отношении Гузенко было приостановлено, но в сентябре 2023 года его возобновили. Следователи тогда просили арестовать блогера и подавали ходатайство об изменении меры пресечения — с домашнего ареста на заключение, однако суд в Санкт-Петербурге его не удовлетворил, отмечает Shot.