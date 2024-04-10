В Оренбурге за ночь в реке Урал вода поднялась почти на 50 см, до 965 см, сообщает РБК со ссылкой на первого замглавы города Алексея Кудинова. Позже в мэрии уточнили, что уровень воды вырос на 81 см, достигнув 978 см.

По данным Кудинова, подтопило более 300 домов, вывезли 10 жителей. В ближайшие сутки гидрологи прогнозируют повышение уровня воды на 30-70 см, в зоне подтопления могут оказаться еще более 200 домов.

В мэрии отметили, что река Сакмара у Татарской Каргалы за прошедшие сутки прибавила 8 сантиметров, сейчас ее уровень составляет 813 см при опасном значении в 870 см.

«Оренбуржцам, находящимся в зоне подтопления, необходимо срочно покинуть свои дома. Единый телефон экстренных служб — 112», — сказано в сообщении.

Накануне уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга вырос до 931 см, что превысило опасную отметку. Губернатор Денис Паслер призвал жителей Оренбурга эвакуироваться из затопляемых районов города.

В мэрии рассказали, что в опасности оказались районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок, поселок имени Куйбышева, а также ЖК Гранд-парк. Кроме того эвакуация может понадобиться жителям СНТ в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, а также СНТ Дубки и Дубовый плес.

Также в мэрии говорили, что уровень воды 10 апреля достигнет пика. В Оренбургскую область во второй раз с начала паводков прибыл глава МЧС Александр Куренков. В регионе также находится полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Утром 9 апреля министр, полпред и губернатор Оренбургской области Денис Паслер облетели наиболее пострадавшие от паводка районы на вертолете.

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки поднялся на 23 см. «Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 08.00 часов (6:00 по мск) 10 апреля 2024 года составляет 357 см (над «нулем поста»). Изменение за сутки +23 см», — говорится на сайте администрации региона.

В Курганской области также временно перекрыты дороги в связи с ухудшением прогноза по повышению уровня воды в реке до 1100 см и необходимостью укрепить и поднять уровень дамбы. С 8 апреля в регионе действует режим ЧС регионального уровня. Жителей территорий, которым грозит подтопление, призвали срочно эвакуироваться.