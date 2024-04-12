Уровень воды в реке Урал у Оренбурга продолжает повышаться и уже составляет 1 120 см, подтоплены еще 361 дом и 900 приусадебных участков. Об этом сообщил первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов, передает ТАСС.

По словам Кудинова, за ночь были вывезены с подтопленных территорий 99 человек, в пунктах временного размещения сейчас размещены 165 жителей Оренбурга. Он также отметил, что на данный момент пострадавших в результате паводка в городе нет.

Замглавы Оренбурга добавил, что 12 апреля в городе пик паводка, затем вода будет находиться на одном уровне еще два дня, после чего уровень воды будет падать.

По данным администрации, в городе планируются кратковременные отключения электричества, они могут затронуть районы, ограниченные улицами Степана Разина, Уральской, Чкалова, Туркестанской.

С 4 апреля в Оренбургской области из-за половодья введен режим чрезвычайной ситуации местного уровня. Когда в Орск — второй по величине город области, где из-за паводка прорвало дамбу, — по поручению президента России Владимира Путина 7 апреля прибыл глава МЧС, чрезвычайная ситуация в регионе была переквалифицирована в федеральную. Наиболее сложная паводковая обстановка сложилась в Орске и Оренбурге.

11 апреля глава региона Денис Паслер сообщил, что ущерб из-за подтоплений предварительно оценивается в 40 млрд рублей. Губернатор также отчитался Путину о двукратном повышении суммы единовременной матпомощи, выплачиваемой эвакуированным жителям региона. По его словам, прием заявлений на получение этого пособия организован через МФЦ и портал «Госуслуги», а помощь в оформлении оказывают в пунктах временного размещения и в каждом муниципальном образовании.