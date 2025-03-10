Бывший директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин, задержанный по обвинению в даче взятки через посредников 60 млн рублей, попросил следователей отправить его в зону боевых действий. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

«Первый раз Анохин попросил отправить его в зону боевых действий уже через несколько дней после задержания. Спустя время он повторил свою просьбу. Однако следователи пока не готовы отпустить его на СВО», — пишет канал.

По словам источников Baza, экс-директор букмекерской компании «попал в разработку» сотрудников спецслужб в конце 2022 года. Как уточняет телеграм-канал, через некоторое время проверка, назначенная по делу о хищении бюджетных средств, была приостановлена.

«В декабре 2024 года Анохин узнал о том, что проверка возобновилась. Тогда же, по версии следствия, он и решил дать взятку сотрудникам спецслужб», — уточняет Baza.

Экс-директора компании «Фонбет» Сергея Анохина задержали 29 января по обвинению в даче взятки в особо крупном размере сотруднику ФСБ. Тогда же были задержаны двое его посредников — замначальника УВД по Восточному административному округу Москвы Сергей Бивол и частный детектив Степан Грицков. На следующий день, 30 января, Тверской суд Москвы арестовал Анохина и Грицкова. Оба фигуранта признали вину и заявили о готовности сотрудничать со следствием.

31 января в Московской области задержали троих посредников в передаче взятки от бывшего директора «Фонбета». Ими оказались бывший сотрудник полиции, адвокат и начальник отделения экономической безопасности (ОЭБиПК) УВД по Центральному административному округу Москвы. Им предъявили обвинение в двух эпизодах посредничества во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Анохин занимал должность гендиректора «Фонбета» с апреля 2022 года. С сентября 2020-го по ноябрь 2021 года он возглавлял футбольный клуб «Химки», а с 2016-го по 2022 год был вице-президентом и членом исполкома Российского футбольного союза (РФС).