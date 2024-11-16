Трое россиян, в том числе социолог Максим Шугалей, и гражданин Белоруссии, которых более месяца удерживали в африканском Чаде, были освобождены и прибыли в Москву, передает РИА Новости со ссылкой на коллег Шугалея.

О том, что российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана «без объявления обвинений и причин» с 19 сентября удерживают в аэропорту столицы Чада Нджамены, стало известно 22 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда сообщала, что внешнеполитическое ведомство разбирается в ситуации и поддерживает контакт с африканскими коллегами. Собеседник RT предположил, что причиной задержания Шугалея стала его «активная позиция», которая якобы заинтересовала местные власти.

Ранее социолога уже задерживали в Ливии, куда он, как сам рассказывал, приезжал проводить социологические исследований по заданию ФНЗЦ перед форумом Россия — Африка. Шугалея, по его словам, арестовали «при участии американских спецслужб» после встречи с Саифом аль-Исламом Каддафи, сыном свергнутого лидера страны Муаммара Каддафи.

В 2019 году Шугалей и Суэйфан были отправлены в тюрьму в Ливии, где выполняли работу для Фонда защиты национальных ценностей (ФНЗЦ), который позиционирует свою деятельность как направленную на защиту национальных интересов России. Их задержали, обвинив в попытке повлиять на предстоявшие в стране выборы. Социологи провели за решеткой более полутора лет и в декабре 2020 года были освобождены. По словам главы ФНЗЦ Александра Малькевича, это произошло в результате «сложнейшей практически спецоперации» с участием МИД, Минобороны России и других организаций.

СМИ неоднократно связывали Шугалея с создателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и его структурами в Африке. В публикациях по этому поводу утверждалось, что примерно с 2018 года социолог консультировал африканских чиновников в ходе предвыборных компаний как политтехнолог. Сам Шугалей тоже подтверждал, что «работал на Пригожина».