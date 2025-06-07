Арбитражный суд Сахалинской области обратил в доход государства четыре земельных участка и два жилых дома в Южно-Сахалинске, принадлежащие сыну «крабового короля» Олега Кана Александру. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Объекты недвижимости Александра Кана были обращены в доход в счет погашения солидарного долга в размере 358,7 млрд рублей. Суд принял такое решение в середине мая.

По данным приставов, площадь одного из домов составляет 649 кв. м, второго — 129 кв. м. Земельные участки варьируются по площади от 1 до более чем 1,2 тыс. кв. м. Суд также постановил взыскать с Кана госпошлину в размере 10,8 тыс. рублей.

Кроме того, приставы установили, что у Кана-младшего есть восемь автомобилей и 40 объектов недвижимости на общую сумму почти 300 млн рублей. При этом его совокупный долг перед государством оценивается в почти 337 млрд рублей.

2 июня Генпрокуратура заявила, что уголовное дело против Александра Кана по факту контрабанды краба было направлено в суд Владивостока. Сыну «крабового короля» предъявлены обвинения по трем статям: участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК), контрабанда стратегически важных ресурсов (ч. 3 ст. 226 УК), уклонение от уплаты таможенных платежей (ч. 4 ст. 194 УК).

По версии следствия, в 2014—2019 годах Олег Кан вместе с сыном и соучастниками организовал масштабную схему незаконного вывоза живого краба за рубеж — в Японию, Корею и Китай — через фирмы «Монерон», «Курильский универсальный комплекс» и «Приморская рыболовная компания». Общий объем контрабандного продукта превысил 3 тыс. тонн, а его рыночная стоимость составила более 2,6 млрд рублей.

Краб декларировался по заниженным ценам, что позволило уклониться от уплаты таможенных пошлин на 9,2 млн рублей. Александру Кану, по данным следствия, отводилась ключевая роль в оформлении фиктивных контрактов, организации добычи и логистики, а также финансовом управлении процессом.

В настоящее время Александр Кан находится в международном розыске.

Уголовные дела против Олега Кана

В отношении Олега Кана возбуждены сразу несколько уголовных дел. В рамках одного из них предпринимателя обвиняют в причастности к организации убийства (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК) бизнесмена Валерия Пхиденко в 2010 году. По версии следствия, «крабовый король» подозревал его в покушении на свою жизнь и решил избавиться от мужчины. Для этого, утверждает СК, Кан нанял киллера и привлек пособника — местного жителя Дмитрия Полякова. Тот установил контакт с Пхиденко и пригласил его во Владивосток, где позже и произошло убийство.

После этого Кан покинул Россию и был заочно арестован. Полякова задержали и осудили на семь лет лишения свободы. В январе 2024 года государственный обвинитель запросил для Кана 19 лет колонии строгого режима. Сейчас бизнесмен находится в международном розыске.

Кроме того, Олег Кан стал фигурантом другого дела, связанного с незаконным вывозом краба. Также бизнесмена обвиняют в том, что он уклонялся от уплаты налогов и таможенных сборов. В рамках этих дел ему вменяются сразу четыре статьи УК: создание и руководство преступным сообществом, контрабанда стратегически важных товаров, уклонение от уплаты таможенных платежей и налоговых обязательств.

В январе 2024 года Генпрокуратура России подала два крупных иска к Кану и другому представителю рыбопромышленного бизнеса — Дмитрию Дремлюге. Общая сумма претензий составила 376 млрд рублей. Ответчиками по делу также значатся 31 компания и 29 физических лиц. Сам Дремлюга, как и Кан, находится за границей и проходит сразу по нескольким уголовным делам.

Адвокаты Кана утверждали, что он скончался в Великобритании в феврале 2023 года. Однако Генпрокуратура считает смерть бизнесмена инсценировкой: российские ЗАГСы не подтвердили факт регистрации смерти.