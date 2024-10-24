Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он появляется в футболке с надписью make Russia small again («сделаем Россию снова маленькой»).

Захарова опубликовала в своем телеграм-канале сообщение на английском языке. RTVI приводит его перевод:

«Маленький как что? СССР? Российская империя? О, я поняла! Как Киевская Русь. Для этого нам нужен Киев».

Речь идет о видеообращении Зеленского от 23 октября. В трехминутном ролике украинский президент, одетый в футболку с надписью make Russia small again, рассказывает о ситуации на фронте и совещании с чиновниками.

Как отмечает «Страна.ua», ранее футболку с такой же надписью демонстрировал бывший президент Украины Петр Порошенко в ролике, опубликованном в соцсети Tik Tok в конце сентября.

Издание также указывает, что фраза make Russia small again стала производной от популярного лозунга, используемого кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом — make America great again («сделаем Америку снова великой»).

Ранее Зеленский заявил, что взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может быть первым шагом к завершению боевых действий на Украине.