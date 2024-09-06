Российское посольство направило ноту в МИД Франции, как только появилась информация о задержании основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщила RTVI официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию Politico о том, что Дуров якобы отказался от дипломатической помощи России и ОАЭ.

«Мы об этом сразу заявили публично. Что касается тактики Дурова по выбору стороны, которую он считает в данном случае приоритетной, обращайтесь к его адвокатам», — заявила представитель российского ведомства.

Газета Politico со ссылкой на французского чиновника ранее писала, что основатель Telegram отказался от дипломатической помощи, которую ему предлагали Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

«Лицо, о котором идет речь, отказалось от консульской защиты со стороны России и визита представителя консульства ОАЭ, но согласилось держать в курсе ситуации посольство ОАЭ», — заявил источник.

По данным Politico, дознание против Дурова началось с тайной операции, в ходе которой агент под прикрытием, использовавший псевдоним, общался с подозреваемым в сексуальном насилии в Telegram.

Как отмечает газета, в онлайн-сообщениях подозреваемый писал, как он вступал в связь с несовершеннолетними, а также признался, что изнасиловал одну девочку. Когда следователи попросили Telegram предоставить информацию о настоящей личности человека, который признался в совершении уголовных преступлений, платформа отказалась, пишет Politico.

Газета выяснила, что это заставило следователей обратить внимание на людей, которые стоят за платформой. По данным издания, в начале февраля по запросу прокуратуры Парижа началось предварительное расследование в отношении Дурова и его брата Николая, отвечающего за техническую инфраструктуру приложения.

1 марта, как пишет Politico, прокуратура обратилась в подразделение полиции по борьбе с киберпреступностью с просьбой собрать все сведения о проводимых расследованиях возможных преступлений, связанных с использованием Telegram. Через три недели, 25 марта, были выданы ордера на арест братьев Дуровых, добавила газета.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Азербайджана. 28 августа прокуратура Парижа предъявила основателю Telegram обвинения по шести пунктам, касающимся отказа сотрудничать с французскими властями, а также соучастия в предоставлении цифровых инструментов для распространения детской порнографии, торговли наркотиками и мошенничества и др. После этого предпринимателя освободили из-под стражи, поместив под судебный надзор.

Суд обязал основателя мессенджера внести залог в размере €5 млн и запретил ему покидать Францию. Paris Match пишет, что срок действия этого запрета составляет полгода. По информации издания, залог в размере €5 млн Дуров должен будет выплатить по частям (€1 млн выплачивается немедленно и €500 тыс ежемесячно в течение восьми месяцев).

Комментируя задержание Дурова, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предприниматель проявил слишком много свободы и не прислушивался к западным советам про модерацию мессенджера. По словам главы ведомства, действия западных стран в отношении основателя мессенджера аналогичны их действиям по злоупотреблению и глобализации.