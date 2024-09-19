Официальный представитель МИД России Мария Захарова переадресовала в Минобороны вопрос корреспондента RTVI об экспорте индийских боеприпасов на Украину через европейские страны. Таким образом она прокомментировала данные Reuters о закупках у Индии артиллерийских снарядов для Киева.

В свою очередь МИД Индии назвал сообщение агентства о перенаправлении индийского оборонного экспорта на Украину «спекуляцией».

«Мы ознакомились с текстом агентства Reuters. Он спекулятивен и вводит в заблуждение. Он подразумевает нарушения со стороны Индии, которых нет, и, следовательно, является неточным и вредоносным», — говорится в заявлении официального представителя виндийского внешнеполитического ведомства Рандхира Джайсвала, опубликованном в соцсети X.

19 сентября Reuters со ссылкой на представителей предприятий, чиновников в Индии и ЕС, а также таможенные данные сообщил, что артиллерийские снаряды, проданные индийскими производителями, были перенаправлены европейскими клиентами на Украину. Как утверждает агентство, Нью-Дели осведомлено об этих закупках, но не предпринимает никаких мер для их прекращения, «несмотря на протесты Москвы».

В феврале немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что Германия и Индия ведут негласные переговоры о покупке боеприпасов для Украины через посредников. Захарова тогда назвала эти данные информационным вбросом.