Требования к властям Украины арестовать и выдать России всех причастных к терактам на территории страны не касаются атаки на «Крокус Сити Холл». Об этом заявила в эфире Первого канала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Таким образом она ответила на вопрос, что означает требование МИД, опубликованное 31 марта, и можно ли считать, что Россия официально выдвинула Украине обвинение.

«Я хотела бы отметить, что в ноте нет требований по теракту вокруг “Крокус Сити Холла”, есть там материалы и ссылки на взрыв Крымского моста, убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина, в результате которого погиб его соратник», — уточнила Захарова.

По ее словам, «на данном этапе» о теракте в «Крокусе» речь не идет, поскольку «правоохранительные органы должны собрать соответствующую фактуру». Захарова также отметила, что президент России Владимир Путин «неоднократно и четко дал понять», что расследование теракта в «Крокус Сити Холле» нужно проводить в соответствии с законом, и призвал не политизировать процесс.

«По мере появления новой информации об участии — возможном участии, свершившемся участии, планировавшемся участии — украинских спецслужб <…> дополнительно эта информация будет направлена нотой в качестве новой межгосударственной досудебной претензии, поэтому работа только началась», — сказала Захарова.

Она отметила, что Россия намерена обратиться в международные суды в связи с терактами на своей территории и готовит соответствующие документы. Требование к украинским властям арестовать и выдать причастных к терактам является частью обязательной процедуры, добавила дипломат.

Захарова не ответила на вопрос о том, какие судебные инстанции могут взяться за рассмотрение такого дела.

«Давайте все-таки растянем это, хотя и сомнительное для нас, удовольствие, но не будем рассказывать обо всем, что уготовлено киевскому режиму на данном этапе», — сказала она.

Требование МИД к Украине

31 марта российский МИД заявил, что передал украинским властям требование о немедленном аресте и выдаче всех причастных к терактам в России в рамках международных конвенций о борьбе с бомбовым терроризмом и финансированием терроризма.

«Совершенный 22 марта в г. Красногорске и шокировавший весь мир кровавый террористический акт — далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время. Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину», — говорится в сообщении МИД.

Ведомство также упомянуло такие преступления, как убийство журналистки Дарьи Дугиной и военкора Максима Фомина (Владлена Татарского), покушение на писателя Захара Прилепина, в результате которого погиб его водитель Александр Шубин, а также подрыв Крымского моста и рейды запрещенной в России организации «Русский добровольческий корпус»* в приграничных областях.

МИД в частности потребовал арестовать руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, «цинично признавшего <…> организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов» в России.

В конце марта Малюк рассказал в интервью подробности покушений на Татарского, Прилепина, а также на экс-депутатов Верховной рады Илью Киву и Олега Царева. При этом Малюк заявил, что СБУ не будет признавать официально причастность к этим событиям. 26 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Малюка по обвинению в теракте, он объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. В СБУ заявили, что «любые слова российского МИДа являются ничтожными».

*запрещенная в России террористическая организация