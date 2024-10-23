Суд арестовал до 10 декабря фигурантов дела о покушении на бывшего вице-премьера Ингушетии Шерипа Алихаджиева. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК по Московской области.

Накануне, 22 октября, в МВД заявили о задержании организатора и исполнителя покушения. Правоохранительные органы не раскрывают личности обвиняемых.

23 октября в СК сообщили о предъявлении обвинений фигурантам дела. В зависимости от роли каждого им вменяют организацию и покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму, а также незаконный оборот оружия (ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК). Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Как уточнили в ведомстве, с фигурантами уже провели допросы и проверки показаний. В ходе осмотра места преступления криминалисты обнаружили пистолет, из которого стрелял исполнитель.

По версии следствия, в сентябре 2024 года заказчик покушения обратился к знакомому, с которым отбывал наказание в местах лишения свободы, и предложил ему совершить убийство за денежное вознаграждение в размере 20 млн рублей. Тот согласился, после чего ему была выплачена предоплата в 500 тыс. рублей.

Заказчик передал исполнителю пистолет с глушителем, фотографии и всю имеющуюся информацию о жертве, передает СК. Перед совершением нападения исполнитель на протяжении месяца следил за объектом покушения.

Покушение на Алихаджиева было совершено вечером 10 октября в деревне Лапино Одинцовского городского округа Подмосковья. На месте происшествия нашли четыре гильзы и две пули, сообщил источник RTVI. В СК заявили, что неизвестный выстрелил четыре раза в «собственника домовладения», который получил два огнестрельных ранения. После происшествия Алихаджиева доставили в реанимацию.

Чем известен Шерип Алихаджиев

Шерип Алихаджиев в начале 2000-х годов возглавлял Шалинский район Чечни. Телеграм-канал «112» называет его «ближайшим соратником» первого президента Чечни Ахмата Кадырова во вторую чеченскую кампанию. В 2002 году ФСБ сообщила, что в доме Алихаджиева обнаружили «значительное количество оружия и боеприпасов». Было возбуждено уголовное дело.

В том же году на Аликхаджиева было совершено покушение. Чиновник рассказывал, что в его служебном кабинете обнаружили самодельное взрывное устройство, заряд обезвредило саперное подразделение.

В 2003 году президент России Владимир Путин наградил Алихаджиева орденом Мужества. В 2006 году он был назначен зампредом правительства Ингушетии. В 2007 году глава Чечни Рамзан Кадыров назвал чиновника «преступником», отметив, что он проходит в республике по уголовному делу.

Mash, «Коммерсантъ» и РИА Новости называют Алихаджиева помощником депутата Госдумы Владимира Шаманова. Сам парламентарий в разговоре с РЕН ТВ это не подтвердил, уточнив, что «когда-то знал» пострадавшего.