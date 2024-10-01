Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя улучшение отношений Москвы и Вашингтона, заявил, что особых иллюзий питать не стоит, а также призвал готовиться к длительному противостоянию.

«Иллюзий особых питать не следует, учитывая сложившийся в США двухпартийный антироссийский консенсус. Надо готовится в к длительному противостоянию с этой страной. Мы к этому готовы во всех смыслах, и мы посылаем все предупредительные сигналы нашему противнику, чтобы он эту нашу решимость не недооценивал», — подчеркнул Рябков.

Что касается ядерной доктрины, то замглавы МИД пояснил, что к этой теме можно будет вернуться, когда будет опубликован соответствующий указ.

«То, что сказал президент, выступая перед участниками соответствующего совещания, по-моему, исчерпывающим образом отфиксировало направления, по которым произойдет модификация основ госполитики», — сказал он.

Рябков при этом не стал комментировать вопрос о том, за кем будет оставаться решение о применении ядерного оружия — за Россией или в контактах с Булерусией.

В начале сентября Рябков заявил, что Россия вносит изменения в ядерную доктрину из-за действий Запада вокруг конфликта на Украине. По его словам, работа над корректировками документа уже находится «в продвинутой стадии» — на этапе «доводки» документа.