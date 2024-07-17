Заместитель главы управления МВД на транспорте Махачкалы Казбек Мурзаев был задержан по подозрению в получении взятки в размере 13 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным Mash, в ходе обыска у него также нашли 4,4 г гашиша.

«Казбек Мурзаев задержан, его подозревают в получении взятки на 13 миллионов рублей», — сказал собеседник издания

Как отмечает Mash, в ходе обысков у 48-летнего Мурзаева также обнаружили 4,4 гр гашиша. По версии сотрудников оперативных служб, задержанный получил взятку от представителей АО «Махачкалинский морской торговый порт» и ООО «Порт-Петровск».

В качестве ответной услуги, Мурзаев игнорировал превышение допустимого веса на судах на протяжении двух лет. В его отношении было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки и хранения наркотиков.

Накануне стало известно об обысках в администрации Бабаюртовского района Дагестана, в ходе которых сотрудники МВД изъяли документы и проверили работу администрации за 2023-2024 годы. После обысков администрация вернулась к работе в штатном режиме.

В середине апреля ФСБ отчиталась о пресечении деятельности преступной группы, в которую входили бывшие и действовашие сотрудники «Россетей Северный Кавказ» и их филиала «Дагэнерго», а также организаций-подрядчиков. По подозрению в хищении бюджетных средств были арестованы директор «Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев и его заместитель Амирахмед Зурканаев.