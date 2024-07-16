Сотрудники МВД проводят выемку документов в администрации Бабаюртовского района. Об этом сообщили ТАСС в районной администрации.

«Сотрудники МВД проводят выемку документов в администрации Бабаюртовского района. Они проверяют работу администрации за 2023-2024 годы. Администрация работает в штатном режиме», — сообщил собеседник агентства.

Другие подробности источник ТАСС не привел.

28 июня силовики по делу о терактах в Дагестане провели оперативно-разыскные мероприятия в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова.

23 июня вооруженные боевики обстреляли пост ДПС, синагогу и православную церковь в Махачкале и Дербенте. В результате терактов погиб 21 человек, включая 16 полицейских. Более 40 человек пострадали.

В ходе оперативных мероприятий были убиты шестеро боевиков. По данным источника «Интерфакса», трое нападавших были родственниками главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова ― двое опознаны как его сыновья Осман и Адиль, а третий как его племянник Али Закаригаев.

Еще одним боевиком предположительно был боец ММА Гаджимурад Кагиров. Mash и Shot назвали его воспитанником школы единоборств заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова и бойцом клуба Eagles MMA, основанного экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

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